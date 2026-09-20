Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, geçen hafta oynanan derbide takımının Manchester City karşısında aldığı yenilgiye eşlik eden hakem tartışmasının sezonun geri kalanını etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurgularken, yetkililerin hata için özür dilemesinin çok fazla anlam ifade etmediğini belirtti.

Profesyonel Hakemler Birliği hakem komitesi başkanı Howard Webb, bu hafta, Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren pozisyonda Enzo Fernandez'in ofsayt konumundan topa müdahale girişimine rağmen Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılması nedeniyle büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Söz konusu maçta Phil Foden 23. dakikada kırmızı kart görmüştü.

Manchester United'ın durumu hafta boyunca düzelmedi. Çarşamba akşamı iki gollük üstünlüğü elinden kaçırarak kendi sahasında Brighton'a 3-2 mağlup olan ekip, İngiltere Lig Kupası'na ilk turdan veda etti. Böylece Carrick, geçen ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez kendi sahasında üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Bu iki maçın ardından gelen eleştiriler ve medya analizleri, Carrick'in buna ihtiyacı olmasa da, Old Trafford'da krizlerin ne kadar hızlı tırmandığını ve anlatıların ne kadar çabuk değiştiğini bir kez daha hatırlattı. Ancak teknik direktör şu anda yaşananları geride bırakmaya ve pazar günü deplasmanda oynanacak Fulham maçına odaklanmaya çalışıyor.

Carrick, hakem hatasına ilişkin "ESPN" ağının öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Belirli bir anda etkisi olabilir, hatta büyük bir etkisi olabilir; ama sezonun geri kalanını etkilemesine izin veremeyiz. Mümkün olan en kısa sürede galibiyet yoluna dönmek bize kalmış bir iş."

Carrick, hakemlere olan güvenini koruduğunu vurgularken şunları ekledi: "Özür çok fazla anlam ifade etmiyor. Hatayı kabul edip ellerini kaldırarak 'bu kararda hata yaptık' demelerini takdir edebilir ve saygı duyabilirim. Bence bu tür şeyler zaten oluyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak yolumuza devam etmeli ve önümüze konan neyse onunla başa çıkmalıyız. Belki daha sonra denge, yüzdeler ya da ortalamalar kanunu çerçevesinde bir ya da iki karar bizim lehimize olur; adına ne derseniz deyin."

Şunları da ekledi: "Ama bu, kabul edilmesi çok zor, son derece büyük bir karardı ve maça çok büyük bir etkisi oldu. İşte bu yüzden durum özellikle zordu."

Haaland'ın golü etrafındaki tartışma, taraftarların dikkatini, ilk yarının ortasından itibaren on kişi oynayan Manchester City savunmasını Manchester United'ın aşamamasından uzaklaştırdı.

Kobbie Mainoo ve Marcus Rashford'un direğe çarpan iki şut atmasına ve Gianluigi Donnarumma'nın uzatma dakikalarında Bryan Mbeumo'nun kritik bir denemesine karşılık vermesine rağmen, Manchester United sayısal üstünlüğüne rağmen pozisyon üretmekte zorlandı.

Takım, iki gollük üstünlüğü elinden kaçırıp 50 yıl sonra ilk kez kendi sahasında Brighton'a yenilerek, aynı ay içinde Everton karşısında öne geçmesinin ardından 2-2 berabere kaldığı iki maçın ardından Carrick, takımının Manchester United'ın geçmiş kuşaklarını öne çıkaran bitiricilik içgüdüsünden yoksun olmasına ilişkin sorularla karşılaştı.

Şöyle devam etti: "Bence bu, geçen hafta ya da o civarda yaşananlarla ve maçlarda ortaya çıkan bazı şeylerle ilgili. Ama bu, birdenbire büyük ve devasa bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. İşte benim değerlendirmem gereken denge bu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece bu şeyler son zamanlarda yaşandı diye, birdenbire bunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu düşünmek çok kolay. Bu da bizim bir takım olarak, futbolda bazı maçlar boyunca neler olabileceğini ve önümüzdeki dönemde neyi düzeltmemiz gerektiğini anlamamızın bir parçası."



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