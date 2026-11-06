Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, elde ettiği zayıf sonuçlar nedeniyle takımın teknik durumu hakkında konuştu. Açıklama, İngiltere Premier Lig'in onuncu haftasında önümüzdeki pazar günü Old Trafford Stadı'nda Aston Villa'yı ağırlayacak maç öncesinde yapıldı.

Manchester United, ilk 9 haftada topladığı 7 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu, takımın Premier Lig tarihindeki en kötü başlangıcı. Manchester United'ın genel olarak İngiltere Ligi'nde bundan daha kötü bir başlangıç yaptığı son sefer ise (1986-1987) sezonuydu. O dönemde 5 puan toplanmış, teknik direktör Ron Atkinson 13 maçın ardından görevden alınarak yerine Sir Alex Ferguson getirilmişti.

United taraftarları, Ferguson'ın kulübe gelişinin 40. yıl dönümünü kutluyor. Kulübün modern tarihini yazan efsanevi teknik direktörle ilgili olarak Carrick, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında "BBC" sitesinin aktardığına göre bu vesileyle şu yorumu yaptı: "Bir futbol kulübü olarak hiç şüphesiz kutlanmayı hak eden bir olay. Elde edilen tüm etki ve başarılar doğrudan onun ileriye dönük itici gücüyle gerçekleşti. Kişisel düzeyde, belki de onun yönetiminde bir oyuncuyken olduğumdan daha yakınım ona ve şimdi onunla daha çok konuşuyorum. İlişkiler zamanla değişir ve gelişir, bu çok doğal bir şey. Ama buraya geldiği andan itibaren, bir birey olarak benim üzerimdeki etkisi son derece büyük oldu."

Kendi başlangıcıyla Ferguson'ın United'daki zorlu başlangıçları arasında yapılan karşılaştırmalara ve geçen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki golle geriye düştükten sonra United'ın (3-2) kazandığı geri dönüşle ilgili izlenimine karşılık Carrick şunları söyledi: "Daha fazla karşılaştırma; karşılaştıracak bir şeyi her zaman buluyorsunuz, takımı ileriye taşımak ise bize kalmış. Roma karşısında muhteşem bir geceydi, yoktan goller attığımız olağanüstü bir geceydi ve bence çok iyi oynadık, galibiyeti hak ettik. Ama henüz hiçbir şey bitmedi, şu ana kadar hiçbir şey elde etmedik; bu sadece zaman içindeki bir an ve ileriye gitmek için bunu değerlendirmeliyiz, kesinlikle bu anlardan daha fazlasına ihtiyacımız var."

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 11:30 AVL

Bu sezon yaşanan performans dalgalanmaları göz önünde bulundurulduğunda Manchester United'ın seviyesini ne ölçüde öngörebildiğine dair ise İngiliz teknik direktör şunları açıkladı: "Roma maçını tekrar izlediğinizde, ilk yarının o kadar da kötü olmadığını, ancak kendimize haksızlık ettiğimiz anlar olduğunu görüyorsunuz. Bunlar, telafi etmemiz ve takımın performansından temizlememiz gereken ince ayrıntılar. Çünkü maçların gidişatını değiştiren, orada burada yaşanan küçük anlardır ve bu, idare etmemiz gereken futbol gerçeğidir. Tıpkı Chelsea karşısındaki ilk yarının çok iyi olması gibi. Bu konuda iyileşme işaretleri gösterdiğimizi düşünüyorum ve gelecekte bunun üzerine inşa etmeliyiz."

Sir Alex Ferguson'a başlangıcında yeterli zamanın tanınması ve teknik direktörlerin günümüzde uzun soluklu bir süre bulup bulmadığı konusunda ise Carrick şunları ekledi: "Futbol kesinlikle değişti, buna hiç şüphe yok ve çok gelişti; önümüzdeki gerçeklikle başa çıkmamız gerekiyor. Karşılaştırmaları anlıyorum ve neden gündeme getirildiklerini de anlıyorum, ama şu anda yaşamalıyız. Hepimiz tutkuyla doluyuz ve maçları mümkün olan en kısa sürede kazanmaya son derece istekliyiz."

Orta saha oyuncusu Carlos Baleba ile bek Patrick Dorgu'nun durumuyla ilgili olarak Carrick, sağlık raporunun ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Carlos'a gelince, ne kadar süre yok kalacağını henüz tam olarak bilmiyoruz, ancak bu birkaç hafta sürüyor ve önümüzdeki milli ara süresince hiçbir zaman hazır olmayacak, hatta bundan daha uzun bir süreye ihtiyacı olacak. Patrick'e gelince, bu hafta antrenmanların çok hafif bir bölümünü yaptı ve ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor; uzun bir süre uyluğundaki kas sakatlıklarıyla uğraştı, bu da önümüzdeki iki hafta boyunca dikkatli bir idare ve sabır gerektiriyor. Bize kademeli olarak dönüyor ve bu hafta sonu bizimle olup olamayacağını göreceğiz."