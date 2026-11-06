Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, elde ettiği zayıf sonuçlar nedeniyle takımın teknik durumu hakkında konuştu. Açıklamalar, İngiltere Premier Lig'in onuncu haftasında önümüzdeki pazar günü Old Trafford'da Aston Villa'yı ağırlayacağı maç öncesinde geldi.

Manchester United, ilk 9 haftada topladığı 7 puanla 17. sırada yer alıyor ve bu, takımın Premier Lig tarihindeki en kötü başlangıcı. Manchester United'ın genel olarak İngiltere Liginde daha kötü bir başlangıç yaptığı son sefer ise (1986-1987) sezonuydu; o dönemde 5 puan toplamış ve teknik direktör Ron Atkinson 13 maçın ardından görevinden alınarak yerine Sir Alex Ferguson getirilmişti.

United taraftarları, Ferguson'ın kulübe gelişinin üzerinden 40 yıl geçmesinin yıl dönümünü kutluyor; kulübün modern tarihini yazan efsanevi teknik adam olan Ferguson hakkında Carrick, bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında "BBC" sitesinin aktardığına göre şu değerlendirmede bulundu: "Bir futbol kulübü olarak hiç şüphesiz kutlamayı hak eden bir olay. Elde edilen tüm etki ve başarılar, doğrudan onun ileriye dönük itici gücüyle gerçekleşti. Kişisel düzeyde ben belki de ona şu an, onun yönetimi altında oyuncu olduğum döneme kıyasla daha yakın hâle geldim ve onunla daha fazla konuşuyorum. İlişkiler zamanla değişir ve gelişir, bu çok doğal bir şey; ama buraya geldiği andan itibaren bir birey olarak benim üzerimdeki etkisi son derece büyüktü."

Carrick, kendi başlangıçları ile Ferguson'ın United'daki zorlu başlangıçları arasında yapılan karşılaştırmalara ve geçen salı günü Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'nde iki golle geriye düştükten sonra (3-2) kazandıkları geri dönüşe ilişkin izlenimine yanıt verirken şunları söyledi: "Daha fazla karşılaştırma; her zaman karşılaştırılacak bir şey bulursunuz ve takımı ileriye taşımak bize kalmış. Roma karşısında harika bir geceydi, yoktan goller attığımız istisnai bir geceydi ve bence çok iyi oynadık ve galibiyeti hak ettik. Ama henüz hiçbir şey bitmedi ve şu ana kadar hiçbir şey başarmadık; bu, ileriye gitmek için değerlendirmemiz gereken yalnızca bir anlık zaman dilimi ve kesinlikle bu tür anlardan daha fazlasına ihtiyacımız var."

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 11:30 AVL

İngiliz teknik adam, bu sezon performanstaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda Manchester United'ın seviyesini ne ölçüde öngörebildiğine dair ise şunları açıkladı: "Roma maçını tekrar izlediğinizde, ilk yarının o kadar da kötü olmadığını görüyorsunuz, ama kendimize yazık ettiğimiz anlar oldu. İşte bunlar, telafi etmemiz ve takımın performansını arındırmamız gereken ince ayrıntılar; çünkü maçların gidişatını değiştiren, orada burada yaşanan küçük anlardır ve bu, tıpkı Chelsea karşısında ilk yarının çok iyi olması gibi, yönetmemiz gereken futbol gerçeğidir. Bu konuda iyileşme işaretleri gösterdiğimizi düşünüyorum ve gelecekte bunun üzerine inşa etmeliyiz."

Sir Alex Ferguson'a başlangıçlarında yeterli zamanın tanınması ve günümüzde teknik direktörlere uzun soluklu bir süre verilip verilmediği konusunda ise Carrick şunları ekledi: "Futbol hiç şüphesiz değişti ve çok gelişti; önümüzdeki gerçekle başa çıkmamız gerekiyor. Karşılaştırmaları anlıyorum ve neden gündeme getirildiklerini de anlıyorum, ama şimdinin içinde yaşamamız gerekiyor; hepimiz maçları ve mümkün olan en kısa sürede kazanma konusunda büyük bir tutku ve istekle doluyuz."

Orta saha oyuncusu Carlos Baleba ve bek Patrick Dorgu'nun durumuna gelince, Carrick tıbbi raporun ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Carlos'a gelirsek, ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını henüz tam olarak bilmiyoruz, ama birkaç haftayı buluyor ve önümüzdeki milli ara süresince herhangi bir zamanda hazır olmayacak, hatta bundan daha uzun bir süreye ihtiyaç duyacak. Patrick'e gelince, bu hafta antrenmanların çok hafif bir bölümünü yaptı ve ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor; uyluğunda uzun bir kas sakatlığı dönemi geçirdi, bu da önümüzdeki iki hafta boyunca dikkatli bir yönetim ve sabır gerektiriyor. Kademeli olarak bize geri dönüyor ve bu hafta sonu bizimle olup olamayacağını göreceğiz."