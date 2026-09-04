Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, kulübünün yaz transfer dönemindeki faaliyetlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kulüp yönetiminin mevcut bütçeyi mümkün olan en iyi şekilde değerlendirdiğinin altını çizdi.

Manchester United, orta sahasını yenilemek için Andre Santos, Yori Tielemans ve Carlos Baleba'dan oluşan üçlüyü kadrosuna katarak yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

Manchester United'ın Premier Lig'deki rakipleri Manchester City, Tottenham, Chelsea ve Liverpool ise tek bir oyuncu için en az 100 milyon sterlin harcadı.

Carrick, mevcut kadrosundan tam anlamıyla memnun olduğunu dile getirerek, başta üst düzey yönetici Omar Berrada ve sportif direktör Jason Wilcox olmak üzere kulüp yetkililerinin mevcut bütçeden azami ölçüde yararlandığını vurguladı.

Carrick, bugün cuma düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Transfer dönemine, geçen sezonkinden daha güçlü bir kadroyla çıkma arzusuyla girdik ve gruba gerçekten güç kattık."

Carrick, kulübün mali stratejisiyle ilgili olarak şunları ekledi: "Bu konuda oldukça iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Mali durum, elimizde ne olduğu ve en üst düzeyde neyi başarmaya çalıştığımız açısından neyse odur."

Manchester United teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Harcadığımıza bakıldığında, hiç şüphesiz mümkün olan azami faydayı sağladığımızı düşünüyorum, bu yüzden de son derece mutluyum."

Manchester United, salı günü transfer döneminin kapanmasından önce yeni bir sol bek transfer etmemesi nedeniyle bir kısım taraftarın eleştirilerine maruz kaldı.



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İngiliz kulübü, Ryan Ait-Nouri'yi kadrosuna katma olasılığını sormuştu, ancak transfer tamamlanmadı ve böylece Carrick, en azından sezonun ilk yarısında takımdaki tek asıl sol bek olarak Luke Shaw'a güvenmek zorunda kalacak.

Carrick, sol bek transferinin yapılmamasıyla ilgili şöyle konuştu: "İşleri her zaman değerlendirebilirsiniz ve yapabileceğiniz ya da yapmış olabileceğiniz başka şeyler vardır, belki de bunlar gerçekleştirilebilirdi."

Manchester United teknik direktörü sözlerinde şunları açıkladı: "Bazı seçenekler mümkün hale gelir, bazıları olmaz; bu da grubu geliştirmenin ve sürekli ilerlemeye çalışmanın bir parçasıdır. Tamamen mükemmel bir kadro yoktur ve her zaman uyum sağlamanın yollarını aramanız gerekir."

Hollandalı forvet Joshua Zirkzee, salı günü Everton'ın son dakika ilgisini çekti, ancak transfer dönemi o Manchester United kadrosunda kalarak kapandı.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz tek bir dakika bile forma giymedi, ancak Carrick bu sezon takımda önemli bir rol üstleneceğini öngörüyor.

Carrick, Hollandalı forvetin durumu hakkında şunları söyledi: "Zirkzee önemli bir oyuncu."

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Bir kez daha, mesele takım, kadro, derinlik ve tüm sezonla ilgili. Joshua burada mutlu ve onunla ilişkim çok iyi."

Şunları ekledi: "Oyuncunun istediği şey, aldığından daha fazla dakika oynamak ve bu da mevkiler için sağlıklı rekabeti artıran olumlu bir durum. Önümüzde önümüzdeki iki hafta içinde bile birçok maç var."

Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Zirkzee son derece yüksek seviyeler sergileme kapasitesine sahip; bunu bizzat gördüm ve neler yapabileceğini biliyorum, bunu bizimle daha sık ortaya koymasını görmeyi dört gözle bekliyorum."