Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, İngiliz bek Luke Shaw'un Azerbaycan temsilcisi Sabah karşısındaki maçtan neden yoksun kaldığını açıkladı ve oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşamadığını, dışarıda bırakılma kararının komşu Manchester City ile oynanacak beklenen Manchester derbisi öncesinde bir tedbir amacıyla alındığını vurguladı.

Manchester United, dün akşam Old Trafford'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başladığı maçta Sabah'ı 4-0 mağlup ederek rahat bir galibiyet aldı; ancak Shaw, takımın maç kadrosunda yer almadı.

Carrick, Shaw'un yokluğunun nedenini açıkladı

İngiliz "Mirror" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında Carrick, Shaw hakkında şunları söyledi: "Bu biraz oyun dakikalarını yönetmeyle ilgili. Everton karşısındaki son maçta bazı kas kramplarından dolayı oyundan çıkmıştı."

Şöyle devam etti: "Onu riske atmak istemedik, durumunu temkinli bir şekilde yönetmeye çalıştık ve önümüzdeki birkaç gün içinde durumunun nasıl olacağını göreceğiz."

Shaw'u dinlendirme kararı, Manchester City ile oynanacak derbi öncesinde geldi; bu da teknik ekibin oyuncunun beklenen maça hazır olmasını güvence altına alma isteğine işaret ediyor.

Dorgu, Shaw'un yokluğunda parladı

Patrick Dorgu, Shaw'un yokluğunu değerlendirerek sol bek mevkiinde ilk 11'de sahaya çıktı ve dikkat çekici bir maç ortaya koydu; Matheus Cunha'nın kaydettiği Manchester United'ın ilk golünde asisti yaptı, ayrıca takımın bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmasına katkı sağladı.

Dorgu, UEFA tarafından verilen maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve galibiyetin ardından şunları söyledi: "İyiydi. Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı verdiği için Allah'a gerçekten şükrediyorum. Performansımdan çok memnunum, takımın üç puan alması ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğumuza başlamamızdan ise daha da mutluyum."

Şöyle ekledi: "Son iki maçta çok fazla gol yedik, bu yüzden hafta sonundaki derbi öncesinde özgüveni geri kazanmak iyi oldu."

Carrick, Amass'a şans verdi

Carrick, Dorgu'ya oynama fırsatı vermekle yetinmedi; savunma oyuncusu Harry Amass'ı sol bek mevkiine yedek olarak sahaya sürdükten sonra onu son dakikalarda dinlendirdi.

Amass, İngiltere Ligi'nde haftanın başında 2-2 berabere biten Everton karşılaşmasında Manchester United'ın kadrosunda yer almamıştı.

"Skor rahat görünüyor ama kolay değildi"

Carrick, takımının savunma performansından ve kalesini gole kapatabilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, aynı zamanda takımın hücum düzeyini de övdü.

United'ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Kaleyi gole kapatmak ve galibiyet almak iyi. Hücumda ortaya koyduğumuz bazı şeylerin harika olduğunu düşünüyorum, çok iyi futbol oynadığımız dönemler oldu ve geçiş anlarında tehlikeliydik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın çoğu bölümünde iyi savunma yaptık, ama Sabah'a çok fazla takdir vermeliyim. Karşısında oynaması zor bir takım; kısa paslara ve oyuncuları arasındaki bağlantıya dayanıyor ve topu geri kazanmak için çok çalışmanı zorunlu kılıyor."

Şöyle noktaladı: "Skor rahat görünüyor, ama her zaman öyle değildi. Bu akşam pek çok iyi şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve bu da bize bu sonucu getirdi."