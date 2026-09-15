Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, yarın çarşamba günü İngiltere Lig Kupası "Carabao"nun üçüncü turunda oynanacak Brighton karşılaşması için ilk 11'i konusunda kritik bir kararla karşı karşıya olduğunu doğruladı ve bazı oyuncuları dinlendirmek ile galibiyet için en hazır olanları sahaya sürmek arasında bir denge kuracağının işaretini verdi.

Günümüzde kupaların teknik direktörler açısından taşıdığı değere ve kupa kaldırmaktan bağımsız olarak bir teknik direktörün değerlendirilmesinin artık yalnızca Premier Lig ile sınırlı olup olmadığına dair bir soru üzerine Carrick, bugün salı günü karşılaşmaya özel düzenlediği ve kulübün resmi sitesi tarafından aktarılan basın toplantısında şunları söyledi: "Benim için kupalar, güzelliği ve gerçek zafer hissini temsil ediyor. Futbol oynamamızın ve spor yapmamızın nedeni bu; ve kesinlikle bu kulüpte bulunmamın da nedeni bu; kazanmak için savaşmak. Elbette kolay bir şey değil, ancak şampiyonluklar toplamak ve bu duyguları taraftarlara yansıtmak kuşkusuz önemli bir şey."





Sir Alex Ferguson'ın Lig Kupası'nda tüm kadroya fırsat verme yönündeki eski yaklaşımına atıfla, aynı seçeneği mi izleyeceği yoksa asıl kadroyu korumayı mı tercih edeceği sorulunca ise şu yanıtı verdi: "Evet kesinlikle, bunlar bizim vermemiz gereken kararlar. Farklı turnuvalarda oynuyoruz ve daha önce de değişiklikler yaptık. Bizim için önemli olan maçları kazanmak ve kadroyu akıllıca yöneterek herkesi en yüksek hazırlık ve konsantrasyon seviyesinde tutmak. Yine de çarşamba karşılaşmasına tek bir hedefle çıkıyoruz, o da galibiyet."

Son derbideki hakem kararlarının haksızlığını nasıl aşacaklarına ve bu enerjiyi Brighton karşısında nasıl kullanacaklarına gelince, Manchester United'ın teknik direktörü şunları vurguladı: "Bu durumu aşıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Galibiyetler almaya devam etmeliyiz; mevcut puan durumu arzu ettiğimiz seviyede değil ve bunun arkasına saklanmıyoruz. Şu an önemli olan galibiyet ritmini yeniden yakalamak ve bu alışkanlığı yeniden kazanmak."

Geçen karşılaşmadaki olaylara duyulan öfkenin oyunculara ekstra bir motivasyon verip vermeyeceği konusunda ise şunları söyledi: "Oyuncular zaten bu ruha ve ciddiyete sahip ve bunu herhangi bir tökezlemenin ardından güçlü bir şekilde geri dönerek birçok kez kanıtladılar. Bu tür durumlar kuşkusuz size, yolunuza devam etmek için itici güç olarak kullanabileceğiniz ekstra bir motivasyon veriyor."

Sakatlıklardaki son gelişmelere ve Amad Diallo ile Matthijs de Ligt'in dönüş takvimine ilişkin ise Carrick şunları açıkladı: "Amad'ın birkaç gün içinde dönmesi henüz yakın değil, işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz. De Ligt ise dönüşü için rehabilitasyon programına devam etti, bu yüzden şu an için ikisinin dönüşüne belirli bir zaman çerçevesi koymayı tercih etmiyorum."

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Luke Shaw'ın Brighton karşısında sahaya çıkma durumuna ve fiziksel hazırlığına değinerek şunları söyledi: "Brighton maçına yetişme ihtimali var, bu tamamen kesinleşmiş değil ancak yalnızca birkaç günlük bir mesele, o kadar."

Shaw'ın yokluğunda sol bek mevkisindeki mevcut seçeneklere ve özellikle Patrick Dorgu'nun seviyesine gelince ise şunları açıkladı: "Patrick, Sabah karşısında çok harika bir maç ortaya koydu ve son karşılaşmada da iyi işler yaptı. İşte bu yüzden eksikliklerle başa çıkmak için geniş bir oyuncu listemiz var; sakatlıklar ideal bir durum değil ancak onlara uyum sağlamamız gerekiyor."

Yeni transfer Carlos Baleba'nın hazır olup olmadığı ve milli ara sonrası gruba dönüşü sorulunca United'ın teknik direktörü şunları doğruladı: "Evet, kesinlikle, önümüzdeki hafta grupla birlikte olacak, bu da milli aranın ardından iyi durumda olacağı ve boy göstermeye hazır olacağı anlamına geliyor."

Carrick, Baleba'nın takımın orta sahasına neler katabileceğine değinerek sözlerini şöyle tamamladı: "Yüksek kaliteye sahip bir oyuncu ve arkadaşlarıyla birlikte savaşmak ve mücadele etmek için büyük bir istek taşıyor. Onunla anlaşmamızın nedeni de bu; orta sahaya ihtiyaç duyulan dengeyi ve dinamizmi mükemmel bir şekilde katacak."