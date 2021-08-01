Liverpool’un efsane oyuncusu Carragher, Van Dijk’ın sakatlıktan dönmesinin Liverpool’un şampiyon olacağı anlamına gelmediğini düşünüyor.

2020-21 sezonunun çok büyük bir bölümünü geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle kaçıran Virgil Van Dijk, dokuz aylık aradan sonra geçen hafta Hertha Berlin’le oynanan hazırlık maçıyla sahalara dönmüştü.

Carragher’a göre Liverpool, geçirdiği ameliyatın ardından hâlâ kondisyonunu geri kazanmaya çalışan Hollandalı savunmacıyı erken riske etmemeli.

Ayrıca eski savunmacı, Van Dijk’ın dönüşüyle Liverpool’un yeni sezonda şampiyon olacağı anlamına gelmediğini düşünüyor.

Neler söylendi?

Van Dijk, Liverpool’un 2019-20 sezonundaki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Fakat Carragher, yıldız oyuncunun uzun sakatlık döneminin ardından tekrar o seviyeye çıkması için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Soccer Aid isimli organizasyonda konuşan eski Liverpoollu Carragher, şunları söyledi: “Van Dijk konusunda dikkatli olmalıyız, Klopp’un da bu şekilde düşündüğü kanısındayım.”

“Van Dijk’ın dönmesiyle birlikte Liverpool’un otomatik olarak şampiyonluğa ulaşacağını düşünmemeliyiz.”

“Van Dijk ciddi bir sakatlık geçirdi ve bu yüzden geriye dönmesi konusunda aceleci olmamalıyız. O, en iyi formunu yakaladığında dünyanın en iyi stoperi ve bu yüzden Liverpool ona ileride beş-altı yıllık dönemde ihtiyaç duyuyor, önümüzdeki beş veya altı haftada değil.”

Carragher’dan transfer açıklamaları

Geride bıraktığımız sezonda yaşanan sıkıntılardan sonra savunma hattındaki alternatiflerini arttırmak isteyen Jurgen Klopp, RB Leipzig’den Ibrahima Konate’nin transferine onay vermişti.

Liverpool, 22 yaşındaki savunmacının transferi için 36 milyon pound ödemişti. Ancak Carragher, son şampiyon Manchester City ile açılan makasın kapanması için hücum hattına da takviyelerin gerektiğini düşünüyor:

“Bence sayısal olarak bir problem yok, ancak kalite açısından aynı şeyi söyleyemem.”

“Eğer hücum hattına yeni bir ekleme yapmazsak Manchester City’yi tahtından indirmemiz zorlaşacak. Tabii ki son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea’yi ve Varane - Sancho eklemeleriyle çok iyi bir transfer dönemi geçiren Manchester United’ı da unutmamız gerek.”

“Liverpool’un orta sahasına veya ileri üçlüsüne gol katkısı verebilecek bir oyuncunun eklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

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