Liverpool efsanesi Jamie Carragher, eski Manchester United yıldızı Gary Neville ile dalga geçince izleyicileri güldürdü.

"Sky Sports" kanalının deneyimli ikilisi, bu sezonun ilk "Monday Night Football" programında yeniden ekranlara döndü.

Ancak tartışmanın ana noktalarından biri, Carragher'ın meslektaşının kıyafetleriyle dalga geçmesiyle sonuçlandı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

"The Sun" gazetesine göre 48 yaşındaki Carragher, "İzlenmesi için bir tane daha ekleyebilir miyim?" dedi.

Ardından Liverpool efsanesi Neville'e dönerek pantolonunu işaret etti ve "Bu pantolonu bir daha giyecek misin?" dedi.

Bu şaka, Neville geniş kesimli bir pantolon seçtiğini açıklamadan önce onu güldürdü.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz





Carragher espriyle, "Frank Worthington'a (eski bir oyuncu) benziyor" dedi.

Manchester United efsanesi ise şöyle karşılık verdi: "İki üç yıl içinde Carragher'ın da bu ayakkabıları giymeye başladığını göreceksiniz. Modaya ayak uyduracak."

Ardından 51 yaşındaki adam pantolonunu göstermek için ayağa kalktı ve şunları ekledi: "Cumartesi günü Londra'da alışverişe gittim. Kıyafetlerimi bu adam ayarladı. Fikrimi söyleyeyim, gerçekten harikalar. Onlara bayılıyorum."

Carragher son olarak Neville'e sivri bir eleştiri yönelterek, "Bu ne biçim ayakkabı, polo ayakkabısı mı bunlar?" dedi.

Neville'in talihsizliğine, evlerindeki taraftarlar da Carragher'ın görüşüne katılıyor gibi görünüyordu.

Sosyal medya üzerinden biri, "Gary Neville... şu pantolonlar" derken, bir diğeri, "Ama ben Neville'in pantolonunu sevmedim" dedi.

Bir üçüncüsü ise şunları ekledi: "Amerikan futbolu maçında Gary Neville'in pantolonunu yeni fark ettim ve şu an başka hiçbir şeye odaklanamıyorum."







