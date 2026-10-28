Trent Alexander-Arnold, Anfield'deki uzun kariyerinin ardından 2025 yazında Liverpool'dan Real Madrid'e katıldığından bu yana kendisinden beklenen performansı gösteremedi ve İngiliz bek, kariyerinin en zorlu dönemini yaşıyor.

Rakamlar, İngiliz milli oyuncusunun Jose Mourinho yönetimindeki Kraliyet ekibinde yer edinme konusunda çektiği sıkıntının boyutunu gözler önüne seriyor; zira bu sezon sadece dört maça ilk 11'de başladı ve sağ bek mevkisinde Fede Valverde ile Denzel Dumfries'in gerisinde kalarak üçüncü tercih konumuna geriledi.

Geçen sezonki El Clasico maçı, onun kenara itilmişliğinin en iyi örneğiydi; Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 yendiği karşılaşmada Arnold yalnızca uzatma dakikalarında sahaya çıktı. Bu sembolik süre, hem mevcut seviyesini hem de takım içindeki konumunu yansıtıyor.

Carragher: Onu hemen geri alırdım

Bu durum, Liverpool efsanesi Jamie Carragher'a da ulaştı; kendisi, oyuncunun Liverpool'dan ayrılma kararını sorgulamaktan çekinmedi.

"The Overlap" podcast'inde konuşan eski Liverpool savunmacısı açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Onu geri alırdım. Bence ayrılarak çok büyük bir hata yaptı. Sağ bek mevkisinde bir orta saha oyuncusuyla oynuyorlar; hatta El Clasico'da bile Denzel Dumfries yedek olarak oyuna giriyor. Bir kulüpte üçüncü tercih olduğunda, belli ki senin bir çıkış yolu aramanı istiyorlar."

Carragher, "Bence çok büyük bir hata yaptı" diye ekledi ve olası bir dönüşün Liverpool'un sportif ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurguladı.

Liverpool onun yaratıcılığını arıyor

Carragher, oyuncunun Madrid'deki mevcut durumunun ötesinde, Arnold'ın Anfield'de bıraktığı büyük boşluğa da dikkat çekti.

Bu bekin, uzun paslar verebilme ve kanattan fırsatlar yaratabilme yeteneği sayesinde Liverpool'un hücumlarını kurmada belirleyici bir unsur olduğunu belirten Carragher şunları söyledi: "Roony harikaydı, ancak beklerimizle arkadan hücum kurma konusunda sorun yaşıyoruz. Onun yaratıcılığını kesinlikle aradık."



