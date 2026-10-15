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Jamie CarragherGetty
Abobakr El Mokadem
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Carragher'dan Roma maçı sonrası Real Madrid'e eleştiri: El Clasico'yu ve La Liga şampiyonluğunu kaybedecekler

Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
La Liga
J. Carragher
J. Mourinho
İtalya
İspanya
İngiltere
Portekiz

"Mourinho kendisi gibi davranamıyor"

Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher, dün akşam Roma karşısında elde edilen heyecan verici geri dönüşe rağmen Real Madrid'i eleştirdi.

Real Madrid, konuk olduğu Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3'lük son dakika galibiyetine çevirdi ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisinden kurtuldu. Çarşamba akşamı "Olimpico" Stadı'nda lig aşamasının ikinci haftası kapsamında oynanan maçta heyecanlı bir galibiyet elde etti.

Ancak buna rağmen Carragher, Real Madrid'in sergilediği performansı beğenmedi ve takımın istikrarsız bir seviyede olduğunu vurguladı.

"AS" gazetesine göre Carragher şunları söyledi: "Herhangi bir teknik direktörün Real Madrid'e gelip kendine özgü oyun anlayışını koruması son derece zor."

Şöyle devam etti: "Forvetlerin performansını geliştirmesi gerekiyor. Mourinho, Real Madrid'de kendisi gibi olamıyor. Maçlardaki geri dönüşleri ikna edici değil ve her şeyin çöktüğünü ya da yolunda gitmediğini hissediyorsunuz."

Eski Liverpool yıldızı sözlerini şöyle tamamladı: "Bütünlüklerini zar zor koruyorlar. Barcelona'ya kaybetmeleri ve ardından La Liga şampiyonluğunu kaybetmeleri muhtemel."

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