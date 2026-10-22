Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'i, dün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktörü Michael Carrick'in taktiklerini sorguladığı için eleştirdi; ancak bunun Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü için yolun sonu olabileceğine inanıyor.

Fernandes, maçtan sonra Como'ya adam adama baskı yapılmaması kararını sorguladı, Carrick ise basın toplantısında şu sözlerle yanıt verdi: "Geriye koşmazsan kazanamazsın."

Bruno'nun açıklamaları, takım arkadaşı Lisandro Martinez'in Atletico Madrid'e 2-0 kaybedilen maçın ardından kulüp yönetimini eleştirmesinden yalnızca bir haftadan biraz fazla bir süre sonra geldi. Carragher, Arjantinli oyuncunun açıklamalarını eleştirmiş, Manchester United kaptanının görüşüne karşı da benzer bir tutum sergiledi.

Carragher, "CBS Sports" kanalında şunları söyledi: "Lisandro Martinez'in hiyerarşiyi eleştirdiğinde haddini tamamen aştığını söylemiştik."

"Sky Sports" ağının aktardığına göre şöyle ekledi: "Ancak bunu Bruno Fernandes'in yapması utanç verici. Geçen sezon yılın oyuncusu ödülünü kazandı ve bunun nedeni, teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick'tir. Onu doğru yerine geri koyan Carrick olmasaydı o ödülü alamazdı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Davranışı ve olaylara yaklaşım biçimi kesinlikle doğru değil. Bu şekilde davrandı çünkü oyundan alındı ve bu gece teknik direktör tarafından mahcup edildi."

Devamında şunları söyledi: "Baskıdan bahsederken, ister adam adama olsun ister bölge baskısı olsun, Bruno Fernandes yıllardır aslında Manchester United'ın baskı yapamayacağını kastediyordu."

Eski Liverpool yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlar için okul bahçesindeki bir çocuk gibi her yerde koşuyor. Herkes çok çaba sarf ettiğini sanıyor, ama öyle değil. Bunu yaparak takımın geri kalanını yoruyor."

Şöyle açıkladı: "Manchester United'ın başarılı bir döneminde oynamıyor, ama yıllar önce Bryan Robson adında bir kaptan vardı; o, Manchester United forması giymiş en büyük oyunculardan biriydi."

Şuna dikkat çekti: "Her yıl lig ya da Avrupa kupaları kazanan takımlarda oynamadı, ama yine de kulüp için oynamış en büyük oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Teknik direktöre ya da oyunculara hiçbir ihanette bulunmadı, aksine Manchester United'ı tüm gücüyle savunmaya devam etti."

Sözlerine şunu ekledi: "Bruno'yu her hafta oynarken, sürekli oyuncuların yüzüne kollarını kaldırırken izlemek ve bu sezon sahadaki performansına bakıldığında teknik direktörü eleştirmesi utanç verici. Son derece kötü bir davranış ve Manchester United kaptanına yakışmıyor."

Devamında şunu söyledi: "Kaç teknik direktörle çalıştı? Manchester United'daki her teknik direktör mü belirgin bir kimlikten yoksundu?"

Şöyle düzeltti: "Cesc Fabregas (Como teknik direktörü), teknik açıdan en iyi genç teknik direktör olduğunu düşünüyorum, ama Manchester United tepeden tırnağa çürümüş durumda. Kulüpteki her şey çürümüş."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum bu büyüklükteki bir kulüp için sürdürülemez. Michael Carrick'in Bruno Fernandes hakkında bunu söylemesinden memnunum. Koşmuyorlar, çünkü basitçe koşmuyorlar. Onu maçtan çıkarmasından son derece memnunum, aynı şekilde ona misliyle karşılık vermesinden de memnunum."

Carragher, Carrick'in Fernandes'e verdiği tepkiden memnun olmuş olsa da, bunun eski orta saha oyuncusunun Manchester United teknik direktörlüğü için bardağı taşıran son damla olabileceğini kabul etti.

Carragher şunu ekledi: "Utanç verici bir durum. Ama işin en kötü yanı, bu gece Manchester United'ın kazanabileceğini düşünen çok fazla insan olduğunu sanmıyorum."

Devamında şunları söyledi: "Yani bazı açılardan sonuç şok edici görünmüyor. Bence şok edici olan kısmı, bunun gerçekleşme biçimi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence o kadar kötü bir sonuç ve o kadar kötü bir performans ki, teknik direktör için talihsizce ciddi sonuçlar doğurabilir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İyi bir genç, Manchester United için iyi bir oyuncu, geçen sezon harika bir performans sundu, ama görünen o ki bir Manchester United teknik direktörü daha devrilecek."



