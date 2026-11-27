Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, eski Liverpool takım arkadaşı Jamie Carragher'ın takımın savunmasına yönelik eleştirilerine karşı çıktı. Carragher, Chelsea'nin savunmada Şampiyonlar Ligi hedeflerini sekteye uğratabilecek ciddi bir sorun yaşadığını öne sürmüştü.

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Leeds yenilgisinin ardından Alonso, Colwill ve Fofana'ya sahip çıktı

Geçen hafta sonu evinde Leeds'e 4-1 yenilen Chelsea'nin savunma performansı yoğun eleştiri aldı. Bu mağlubiyetin ardından Chelsea, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyetle Premier Lig'de sekizinci sırada kaldı.

Ligde 11 maçta 20 gol yiyen Chelsea'den daha fazla golü yalnızca Coventry ile son iki sıradaki Crystal Palace ve Manchester United yedi. Leeds karşısında Levi Colwill ve Wesley Fofana'nın stoper ikilisini oluşturmasının ardından Sky Sports yorumcusu Carragher, ocak ayında savunmaya takviye yapılması çağrısında bulundu.

Carragher liderliği sorguladı, Alonso karşı çıktı

Carragher, Monday Night Football programında ikilinin fiziksel gücünü ve liderliğini sorguladı. “Chelsea'nin stoperde büyük bir sorunu var. Ocakta bir değişiklik yapmazlarsa Şampiyonlar Ligi açısından bu sezon ulaşmaları gerektiğini düşündükleri konum konusunda büyük bir sorun yaşayacaklar” dedi. “Bu ikili birlikte asla başarılı olamaz çünkü fiziksel olarak yeterince güçlü değiller ve ortada gerçek bir lider yok.”

Perşembe günkü basın toplantısında bu sözler sorulduğunda Alonso oyuncularını savundu. “Katılmıyorum. Carra'ya katılmıyorum” dedi. “Elbette kötü maçlar oynayabilirsiniz. Biz de [Leeds'e karşı] iyi değildik. Ama onların (Colwill ve Fofana) iyi oynadığını ve iyi bir seviye ortaya koyduğunu gördüm.

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“Hedefimiz ve önümüzdeki zorluk, performansımızda ve temel konularda istikrarlı olmak, zorlu bir rakiple karşılaştığımız bazı maçlarda seviyemizin düşmesine izin vermemek.”

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Savunma zaafları, etkili hücumu gölgede bırakıyor

Cole Palmer, Morgan Rogers ve Joao Pedro, forma giyebildiklerinde Chelsea'nin heyecan veren hücumuna güç katarken savunmadaki hatalar takımın ilerlemesini engellemeye devam ediyor. Alonso sorumluluğu üstlendi ve kadrosunun uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

“Daha iyisini yapmamak için hiçbir mazeretimiz yok” dedi. “Bir sürecin içindeyiz. İlerliyoruz, ileriye doğru adım atıyoruz ama bu tamamen takımın DNA'sına yerleşene kadar zaman gerekiyor. Takımın ve performansının tüm sorumluluğunu üstleniyorum. [Nottingham Forest karşısında gelişme] göstermeliyiz, sadece konuşmamalıyız. Konuşmak kolay. Önemli olan sahada performans göstermek.

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“Daha önce sahip olduğumuz o sağlam görüntüye geri dönmek istiyoruz. Umarım bu tek seferlikti ve tekrarlanmasını istemiyoruz.”

Sakatlıklar, Forest maçı öncesinde Alonso'nun seçeneklerini kısıtlıyor

Cuma günkü Forest maçı Chelsea için hemen bir sınav sunuyor ancak sakatlıklar Alonso'nun rotasyon seçeneklerini kısıtlıyor. Savunmacılar Reece James, Maxence Lacroix ve Jorrel Hato hâlâ forma giyemiyor. Bu nedenle Colwill ve Fofana'nın yerlerini koruması bekleniyor.

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Yıldız forvet Joao Pedro'nun da forma giyemeyecek olması bir başka aksilik. Öte yandan orta saha oyuncusu Moises Caicedo'nun oynamasına engel bir durum olmadığı belirtildi.