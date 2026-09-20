Hakem Teknik Komitesi (CTA), Madrid derbisinde Cuti Romero ve Bellingham'ın karıştığı olayla ilgili tartışmayı sonlandırarak, video yardımcı hakem teknolojisinin hakem Miguel Ángel Ortiz Arias ile devreye girmesinin, sarı kartı hak eden oyuncunun kimliğinin yanlış belirlenmesinden kaynaklandığını ve Atlético Madrid savunmacısına kırmızı kart gösterilme ihtimalinin gözden geçirilmesi için olmadığını doğruladı.

Ortiz Arias, Romero ile girdiği mücadele sırasında Bellingham'a sarı kart göstermiş, ardından video yardımcı hakem tarafından pozisyonu gözden geçirmek üzere çağrılmıştı.

Ekran başına döndükten sonra hakem, Real Madrid oyuncusuna verdiği uyarıyı iptal etti ve faulü Romero aleyhine sayarak ona sarı kart gösterdi.

Hakem Teknik Komitesi, VAR odasının hakemi iki olası nedenle çağırabileceğini açıkladı: kartı gören oyuncunun kimliğini düzeltmek ya da kırmızı kart gerektiren bir durumun varlığını gözden geçirmek. Ancak komite, hatanın uyarıyı hak eden oyuncunun belirlenmesiyle ilgili olduğunu değerlendirdiğinden birinci nedeni tercih etti ve pozisyonu kırmızı kart gerektiren durumlardan biri olarak görmedi.

Olay, başlangıçta hakemin Romero'nun oyundan atılma ihtimalini gözden geçirdiğini düşünen Real Madrid oyuncularından güçlü itirazlara yol açtı; daha sonra video yardımcı hakem müdahalesinin niteliği ve Ortiz Arias'ın çağrılmasının gerçek nedeni netleşti.

Buna karşılık, eski uluslararası hakem Iturralde González farklı bir görüşe sahipti. "Carrusel Deportivo" programında Romero'nun müdahalesinin kırmızı kartı hak ettiğini değerlendirerek şunları söyledi: "Aşırı sertlikte bir engellemeydi. Oyuncu topu kapmaya çalıştı ve rakibin üzerine basmak için ayağını uzattı. Bu darbe, aşırı sertliğiyle kırmızı kartı hak ediyor."

Kang In Lee ve Valverde'nin karıştığı olayda ise Iturralde González daha kesin bir tutum takındı ve Atlético Madrid oyuncusunun müdahalesinin, Real Madrid oyuncusunun ayak bileğine arkadan sertçe basmasının ardından kırmızı kartı hak ettiğini değerlendirdi.

Eski hakem, müdahalenin aşırı sertlikte ve son derece tehlikeli bir bölgede geldiğini belirterek, ayak bileği ve aşil tendonu üzerine bu şiddette basılmasının Valverde'nin sakatlanmasına yol açabileceğini ifade etti.