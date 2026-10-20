Çarpıcı sürpriz: Inzaghi, Juventus için Hilal'in parasından vazgeçer mi?

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin, Hilal'in çalıştırıcısının adı, Avrupa futbolunun devlerinden birinin kayıtlarında belirmeye başladı. Bu gelişme, onun Zaim ile geleceğine dair heyecan verici soru işaretlerinin önünü açarken, Suudi Arabistan'da elde ettiği mali ayrıcalıkların bir kısmından vazgeçmek pahasına da olsa Juventus kapısından İtalyan sahalarına geri dönme ihtimalini gündeme getirdi.

İtalyan " Sport Mediaset " kanalı, Juventus'un gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Inzaghi'nin ilgi duyduğu isimlerden biri olduğunu ortaya koydu. Bu durum, kulüp yönetiminin, sonuçların önümüzdeki dönemde düzelmemesi halinde mevcut teknik direktör Luciano Spalletti'nin görevinin sona erme ihtimaline karşı teknik seçeneklerini değerlendirmesiyle ilişkilendiriliyor.

İtalyan kanal, Juventus yönetiminin Lazio karşısında alınan ağır mağlubiyete rağmen Spalletti'ye rotayı düzeltme fırsatı vermeye devam ettiğini, ancak olumsuz sonuçların sürmesi ve beklenen çıkışın gerçekleşmemesi halinde alternatif senaryolar üzerinde durduğunu belirtti.

Rapor, önümüzdeki dönemin Spalletti'nin geleceğini belirlemede kritik olacağına, takımın sonuçlarının İtalya Serie A'da ve Avrupa Ligi'nde oynayacağı yaklaşan karşılaşmalarla bağlantılı olduğuna işaret etti. İşlerin çıkmaza girmesi halinde bu durum yönetimi farklı kararlar almaya itebilir.

Ayrıca oku: Cazip bir teklifle, bir Suudi kulübü Diaz'ı Real Madrid'den kapmayı planlıyor

Değişikliğin 2027 yazına ertelenmesi halinde ise Inzaghi, Porto'nun teknik direktörü Francesco Farioli'nin yanı sıra Juventus'un ilgi duyduğu isimler arasında yer alıyor. İtalyan kanal, Hilal'in teknik direktörünün en üst seviyede yeniden rekabet edebilmek için Avrupa'ya dönmeyi düşünebileceği görüşünde.

Rapor, Inzaghi'nin, Suudi Arabistan'da halihazırda aldığı ücretle kıyaslandığında, Inter Milan ile geçirdiği önceki tecrübesi sırasında aldığı mali seviyelere denk bir maaşı kabul etmeye hazır olabileceğine dikkat çekti; özellikle de rapora göre Hilal ile sözleşmesinin bu sezon sonunda sona ermesi nedeniyle.

Inzaghi, Juventus için Hilal'den ayrılır mı?

Bu veriler, Inter Milan'dan ayrılmasının ardından Suudi futbolunda yeni bir tecrübe yaşamayı tercih ederek Hilal ile ikinci sezonunu geçiren Inzaghi'nin geleceğine dair pek çok ihtimalin önünü açıyor. Inzaghi, Inter Milan'ı iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı.

Juventus büyüklüğünde bir kulüp kapısından İtalya'ya dönmenin olası cazibesine rağmen rapor, iki taraf arasında resmi bir görüşme ya da anlaşmadan söz etmedi; aksine, İtalyan teknik direktörün adını, kulüp yönetiminin 2027 yazında teknik bir değişiklik yapmaya karar vermesi halinde gelecek için masada olan seçenekler listesine yerleştirdi.

Dolayısıyla en çarpıcı soru şu şekilde varlığını koruyor: Inzaghi, Hilal'deki projesine ve mevcut sözleşmesine bağlı mı kalacak, yoksa Suudi tecrübesinde aldığından daha düşük bir maaşı kabul etmek zorunda kalsa bile Juventus'u büyük kupa mücadelesine yeniden döndürme meydan okuması onu cezbedecek mi?



