Çarpıcı sürpriz: Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Salem El-Devseri'ye ikna olmuyor!

Salem El-Devseri'nin Suudi Arabistan Millî Takımı'nın hesaplarından uzak kalmasının, son dönemde onu bazı maçlardan uzak tutan sakatlığın ötesinde boyutlar taşıyor olabileceği anlaşılıyor. Yeni gelişmeler, Yunan teknik direktör Georgios Donis'in Hilal'in kaptanı ve Suudi futbolunun en önemli yıldızlarından birine yönelik tartışmalı bir teknik tutumunu ortaya koydu.

"El-Arabiya" kanalının aktardığına göre, El-Devseri, 2027 Asya Kupası'nın ertelendiğinin açıklanmasından önce kulüplere gönderilen Suudi Arabistan'ın ön listesinde yer almadı. Bunun nedeni sakatlığıyla ilgili değildi, bilakis Donis'in millî takım oyuncularını seçerken dayandığı teknik kriterlere uyum sağlayamamasıydı.

Bu bilgi, Yunan teknik direktörün Hilal kaptanının yeteneklerine ne kadar inandığına dair soru işaretlerine kapı aralıyor; özellikle de onun yokluğunun fiziksel durumu nedeniyle zorunlu bir karar olmaması, aksine teknik ekibin ön seçimlerinin dışında bırakan teknik bir değerlendirme sonucu gelmesi dikkat çekiyor.

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El-Devseri'nin Suudi Arabistan Millî Takımı içindeki konumu göz önüne alındığında bu durum bir sürpriz teşkil ediyor. Zira son yıllarda takımın en önemli oyuncularından biri olmayı sürdürdü, birçok uluslararası turnuvada etkili roller üstlendi ve Hilal'le birlikte büyük bir teknik değere sahip oldu.

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Donis'in, teknik fikirlerine uygun oyuncular konusunda farklı bir vizyona sahip olduğu anlaşılıyor; uluslararası tecrübelerine ve Suudi futbol yıldızları arasındaki konumuna rağmen El-Devseri'nin ön listede yer almamasını açıklayabilecek husus da bu olabilir. Ancak bu, mutlaka önümüzdeki davetlerde geri dönüşüne kapının kapandığı anlamına gelmiyor.

Bu gelişmeler, Hilal kaptanını millî takımın hesaplarındaki yerini yeniden kazanmak için yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bırakırken, Donis'in seçimlerinde dayandığı kriterlerin niteliğine ve El-Devseri'nin yokluğunun yalnızca mevcut döneme bağlı bir karar mı, yoksa Yunan teknik direktörün teknik projesindeki konumunun gerilediğine dair bir gösterge mi olduğuna dair soru işaretleri yaratıyor.