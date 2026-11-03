Milli takımda en çok forma giyen oyuncu, Sky için yazdığı köşe yazısında, son Almanya şampiyonunun hücum yıldızının sakatlığının şimdiye kadar düşünülenden daha ciddi olabileceği endişesini dile getirdi.

Resmî açıklamaya göre Musiala, kas lifi yırtığı nedeniyle Bayern Münih'te forma giyemiyor. Bu sakatlığı eylül ayının sonunda Almanya millî takımındayken yaşamıştı. O tarihten bu yana sahada tek bir saniye bile geçirmedi.

Matthäus, "Jamal Musiala'nın sakatlığı uzun süredir devam ediyor. Eylül ayında Amsterdam'da kas lifi yırtığından söz edilmişti. Bu süreçte başka bir şey daha yaşandığını düşünüyorum; kas lifi yırtığının iyileşmesi altı hafta sürmez" dedi.

Gerçekten de basit bir kas lifi yırtığı nedeniyle bu kadar uzun süre sahalardan uzak kalmak pek alışılmış bir durum değil. Normalde sakatlananlar iki ila dört hafta sonra hasarlı bölgeye yeniden hafif yük bindirebilir; tam olarak müsabakalara dönebilmeleri ise genellikle dört ila altı hafta sürer. Musiala ise altı haftadan uzun süredir sahalardan uzak.

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Öte yandan 23 yaşındaki oyuncunun sakatlık geçmişi, sakatlıklara ve uzun süreli forma giyememeye belli ölçüde yatkın olduğunu gösteriyor. Musiala, bu sezon ayak bileği sakatlığının yanı sıra geçen yıl yaşadığı kaval kemiğinin dış yanındaki kemiğin kırığının devam eden etkileri nedeniyle de birkaç hafta sahalardan uzak kaldı.

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Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla yeniden ne zaman oynayacak?

Ayrıca Ağustos 2026'da, RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim'a karşı oynanan hazırlık maçlarında iki kez yere yığılmasının ardından, absans nöbetleri geçirdiğini kamuoyuna açıkladı. Bu, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilen kısa süreli tepkisizlik, sabit bakış, anlık olarak çevreyle bağlantının kopması veya bilinç değişikliğiyle kendini gösteren bir epilepsi türü. Ancak klasik epilepsi nöbetlerindeki şiddetli kasılmalar görülmüyor.

Yine de son dönemde olumlu haberler geldi. Musiala'nın artık antrenmanlara döndüğü ve yeniden topla çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Tam olarak dönüşünün yaklaşan millî maç arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre 20 Kasım'da 1. FC Köln'e karşı oynanacak maçta Bayern Münih'in kadrosunda yer alabilecek.

Musiala, bu sezon tüm kulvarlarda şu ana kadar dört maça çıktı; iki gol atıp bir de asist yaptı.