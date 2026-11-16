Çarpıcı perde arkası: Jesus'un Barcelona'ya transferinin ardında İtalyan tokadı var

Gabriel Jesus'un geçen yaz Napoli'ye transferinin suya düşmesi, Brezilyalı forvetin Barcelona'ya katılma hayalini gerçekleştirmesinin yolunu açtı.

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İspanyol gazetesi Sport'un aktardığına göre, Barcelona geçen yaz transfer döneminin son anlarına kadar Julián Álvarez'i kadrosuna katmaya çalıştı. Deco liderliğindeki sportif yönetimin ilk tercihi olan Arjantinli forvet, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından santrfor mevkisini güçlendirmek için düşünülüyordu. Ancak Atletico Madrid tavrından geri adım atmadı ve oyuncusunu bırakmayı reddetti. Bu durum, Katalan kulübünün yöneticilerini transfer piyasasında alternatif arayışına itti.

Mevcut tüm seçenekleri derinlemesine inceleyen Barcelona, sonunda diğer alternatiflere kıyasla düşük maliyetli bir seçenek olan Gabriel Jesus'ta karar kıldı. Katalan kulübü, 29 yaşındaki Brezilyalı forveti transfer piyasasında uygun bir fırsat olarak gördü ve ağustos ayının sonlarında oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için Arsenal'e 10 milyon euro ödedi.

Barcelona'nın yeni transferi olarak tanıtıldığı sırada konuşan Gabriel Jesus, küçük de olsa Spotify Camp Nou'ya transfer olma ihtimalinin bulunduğunu öğrendiği anda bir an bile tereddüt etmediğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Son sözü her zaman oyuncular söyler ve ben de 'Barcelona'da oynamak istiyorum' dedim."

Brezilyalı forvet "bir şeylerin olacağından emin" olsa da Barcelona'ya transferi, onu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin yaz transfer dönemi boyunca Arsenal ile anlaşmaya varamaması sayesinde mümkün oldu.

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Bu bağlamda spor gazetecisi Ivan Zazzaroni, Radio Kiss Kiss Napoli'de yaptığı açıklamada Gabriel Jesus'un "Napoli'yi bir buçuk ay boyunca beklediğini" ortaya koydu. Zazzaroni sözlerini şöyle sürdürdü: "Harika bir genç ve olağanüstü bir insan. Bu fırsat için son derece heyecanlıydı ama İtalyan kulübü transferi tamamlamayı başaramadı ve sonunda Barcelona'ya gitti."

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Massimiliano Allegri'nin İtalyan kulübündeki projesine destek olması için Brezilyalı forvetin transferini istediği bir sır değildi. Napoli şehrinden gelen haberler de oyuncunun Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynama fikrine büyük ilgi duyduğunu doğruluyor.

Ancak Napoli transferinin gerçekleşmemesi, Gabriel Jesus'a Barcelona ile imza atarak "çocukluğundan beri kurduğu hayali" gerçekleştirme fırsatı verdi.

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Brezilyalı forvet şu ana kadar Hansi Flick'in kadrosunda ilk 11'de yer kapamadı ancak oyuna sonradan girdiği maçlarda iyi performans sergiledi. Sahada kaldığı 286 dakikada 4 gol atıp 2 asist yapan oyuncu, Katalan ekibinin hücum seçeneklerini güçlendiren dikkat çekici rakamlara ulaştı.