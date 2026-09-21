Brahim Diaz, güçlü kas ağrılarına rağmen Real Madrid için fedakârlık yapmayı sürdürüyor. Son maçlarda oyun süresi azalmış olsa da José Mourinho liderliğindeki yeni projenin herkesin çabalarının birleşmesine ihtiyaç duyduğunun farkında olarak, sahaya çıkma ve takıma yardım etme konusunda ısrarcı davranıyor.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre Diaz, Inter Milan karşısında parladı; Kylian Mbappé'nin attığı ilk golde asisti yaptı ve etkileyici bir çalımın ardından üçüncü golde Jude Bellingham'a muhteşem bir gol pası verdi, ancak Bellingham topa takılarak golü kaydetmeyi başaramadı.

O maçtan bu yana Diaz, 3 maçta yalnızca 22 dakika sahada kaldı; Rayo Vallecano karşısında hiç oynamadan yedek kulübesinde bekledi, Elche karşısında 68. dakikada oyuna girdi ve Atlético Madrid karşısında yeniden ısınma kıyafetlerini giymiş halde bekledi.

Bu durum, Real Madrid'in kötü bir performans sergilediği bir derbide yaşandı; hakem Ortiz Arias'ın daha da kötü performansına rağmen bu tablo, özellikle sosyal medya üzerinden kraliyet kulübü taraftarları arasında tekrarlayan sorulara yol açtı: Brahim Diaz neden oynamıyor?

Cevap, oyuncunun fiziksel durumunda yatıyor; "As" gazetesinin öğrendiğine göre Diaz bir kas sakatlığından muzdarip ve takımın hizmetinde olmak için kendini zorluyor.

Diaz böylece takım için fedakârlığın anlamını cisimleştiriyor ve bu yeni bir mesele de değil; çektiği sıkıntı birkaç maç önce başladı ve ortaya çıktığından bu yana kaybolmadığı gibi, oynamayı bırakmanın mevcut bir seçenek olmadığını düşünmesine rağmen günlük yaşamını da etkiliyor.

Oyuncu, Mourinho liderliğindeki yeni bir projenin başlangıcında çabaların birleştirilmesinin gerekliliğinin farkında olarak çalışmaya ve takıma destek olmaya devam etmek istiyor; Mourinho da kendi adına oyuncunun harcadığı çabanın büyüklüğünün bilincinde.

Bu koşullar, ofansif orta saha oyuncusunun art arda iki maç oynamayı yalnızca bir kez, Real Sociedad ve Málaga karşısında sahaya çıktığında başarabilmiş olması gibi bir çelişkiyi de açıklıyor.

Portekizli teknik adamın kendisine gösterdiği güvene ve sergilediği performanslara rağmen Diaz'ın oyun süresi şimdiye kadar 178 dakikayı geçmedi; kendisinin gerisinde yalnızca henüz ilk maçına çıkmamış olan Andriy Lunin ve Thiago, 4 dakika süre alan Endrick ile 26 dakika oynayan Espi bulunuyor.

Kas ağrıları, oyuncunun düzenli olarak sahaya çıkamamasının nedeni olmaya devam ediyor, ancak bu durum onun Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında etkileyici bir performans sergilemesine engel olmadı.

Diaz'ın parlaması, verdiği gol pasının yanı sıra İtalyan takımının savunmasıyla oynadığı olağanüstü bir anla ve Mbappé'ye verdiği ve Fransız yıldızın bu kez gole çeviremediği bir başka pasla geldi.

Diaz'ın katkısı bununla sınırlı kalmadı; 4 pozisyonla en çok fırsat üreten oyuncu oldu; bunların 3'ü net pozisyondu. Ayrıca 15 pas tamamlayarak sahanın son üçlük bölgesinde en başarılı pas veren oyuncular listesinin de başında yer aldı.

Diaz, 2 şutla şut sayısında ikinci sırada yer aldı, denediği iki çalımı da başarıyla tamamladı, 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı; maksimum hızı ise saatte 32 kilometreye yaklaştı ve pas isabet oranı yüzde 93'e ulaştı.

Kısacası Faslı oyuncu, fiziksel sıkıntılarına rağmen dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

Ayrılmayı asla düşünmedi

Bu etkileyici anlar, Mourinho'nun Brahim Diaz'a olan güvenini pekiştirmesine katkı sağladı; Portekizli teknik adam, ister sahadaki performansıyla ilgili olsun ister Valdebebas spor tesislerinde her gün ortaya koyduklarıyla ilgili olsun, oyuncu hakkında son derece olumlu raporlara sahipti.

Mourinho'nun bunu doğrulaması uzun sürmedi; Diaz, sezon hazırlık döneminde Real Madrid'e Teresa Herrera Kupası'nı kazandıran harika bir gol attı.

Gol, oyuncunun Lunin'den 45 metre mesafeden gelen bir pası göğsüyle karşılamasının ardından geldi; ardından topla ilerleyip atağı başarıyla tamamladı ve saha içinde net mesajlar taşıyan bir an ortaya çıktı.

Zorluklarla mücadeleye alışkın olan Diaz'ın hayal kırıklığına uğramasında güçlü rekabetin bir etkisi olmadı; Real Madrid yaz döneminde 125 milyon euro karşılığında Diomande ile anlaşırken, Mourinho da Arda Güler'in hâlâ orta saha oyuncusu mevkiinden ziyade oyun kurucu mevkiine daha yakın olduğu görüşünde.

Endrick de sahanın sağ tarafında görev alabilir, ancak Diaz bu koşullara rağmen ayrılmayı asla düşünmedi; üstelik kulüp de ona ayrılması gerektiğini bildirmedi, aksine tam tersi oldu.

Fiziksel sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte oyuncu, takım için fedakârlık yapmayı sürdürmeyi tercih etti.



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