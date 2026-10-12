Çarpıcı perde arkası: Barcelona yıldızının kameraları bir suç çetesinin sırrını ortaya çıkardı

Barcelona kalecisi Joan Garcia'nın evindeki güvenlik kameraları, "Mossos d'Esquadra" polisinin Barcelona'da bir suç örgütüne mensup üç kişiyi yakalamasında kilit rol oynadı.

58 ve 42 yaşlarında iki erkek (şu anda cezaevinde bulunuyorlar) ile 46 yaşında bir kadından (serbest bırakıldı) oluşan bu grup, yüksek değerli evleri hedef alıyordu. Zanlılar, "Gava" bölgesinde yakalanmalarının ardından 1 Ekim'den bu yana gözaltında tutuluyordu.



"ElCaso.com" sitesinin edindiği ve Katalan "Sport" gazetesinin yayımladığı bilgilere göre, Adli Soruşturma Birimi (DIC) mensupları, şüphelilerin tanıdıkları kişilerin evlerini seçtiğini ve bu evlerde büyük ekonomik değere sahip eşyalar bulabileceklerine inandıklarını tespit etti. Zanlılar, baskınları gerçekleştirmeden önce mülkleri gözetliyor, sakinlerin hareketlerini takip ediyor ve ulaşım için kiralık araçlar kullanıyordu.

Geçen İspanya Süper Kupası müsabakaları sırasında hırsızlar, Joan Garcia'nın "Castelldefels" bölgesindeki evine girmişti. Kalecinin evi, turnuvanın Suudi Arabistan Krallığı'nda düzenlenmesine denk gelen 10 Ocak'ta soyulmuştu. Bundan birkaç gün önce, tam olarak 30 Aralık'ta ise Pau Cubarsi'nin evine, kendisi Katalan ekibiyle antrenmanda bulunduğu sırada girilmişti.



Garcia'nın evinden mücevherler, Cubarsi'nin evinden ise bir saat çalındı. Joan'ın evindeki alarm, siyah kıyafetli iki kişinin mülke girmesinin ardından akşam saat 20.00'de (İspanya saatiyle) devreye girdi. Kısa süre içinde olay yerine yerel polise ait bir devriye, "Mossos" (Katalan polisi) ekibi ve Barcelona kulübünün oyuncularını korumak için sözleşme yaptığı şirkete bağlı iki güvenlik görevlisi geldi.



Pau Cubarsi'ye gelince, hırsızlık Barcelona kulübünün Noel tatilinin ardından yaptığı antrenmanların ikinci gününde meydana geldi. "Estanyol" kasabasından olan ve kız kardeşiyle yaşayan oyuncu, "Ciutat Esportiva Joan Gamper" tesislerinde takım arkadaşlarıyla yemek yiyordu. Baskın, evde kimsenin bulunmadığı bir saatte, öğleden sonra 14.30 civarında gerçekleşti.

Aylar sonra "El Caso" gazetesi, Joan Garcia'ya ait video gözetim sisteminin, soygunun suç örgütüyle ve sonrasındaki sekiz soygun olayıyla ilişkilendirilmesinde kilit rol oynadığını ve bu sürecin 1 Ekim'de Gava'da üç kişinin yakalanmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

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Adli Soruşturma Birimi, grubu sekiz ev soygunuyla ilişkilendirdi: İkisi Castelldefels'te, geri kalanı ise El Papiol, Sant Vicenc de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes ve Agullana'da gerçekleşti.

Görevliler, tanık ifadelerini, güvenlik kamerası görüntülerini ve şüphelileri soruşturma kapsamındaki mekânlarla ilişkilendiren diğer delilleri inceledi.

Soruşturmalara göre, gözaltına alınan kişilerin belirli görevleri vardı. Biri evleri belirleme ve soygunlara doğrudan katılma görevini üstlenirken, diğerleri lojistik, nakliye ve araç kiralama gibi gerekli kaynakların sağlanması konusunda yardımcı oluyordu.



