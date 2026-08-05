Çarpıcı madde: Salah'ın Trabzonspor ile sözleşmesinin detayları

Mısırlı yıldız Muhammed Salah, bugün çarşamba günü Türk ekibi Trabzonspor'a transferini resmen tamamlayarak spor kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Salah, bireysel ve takım başarılarıyla dolu Anfield kalesinde geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezon sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı.

Trabzonspor, Salah'ın kariyerindeki yedinci kulüp konumunda yer alıyor; daha önce El-Mokavloon, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarını giymişti.









Türk gazetesi "AKSAM" ise Salah'ın Trabzonspor ile yaptığı sözleşmenin detaylarını ortaya koydu ve Mısırlı yıldızın Türk kulübüyle iki yıllık bir sözleşme imzaladığını belirtti.

Gazete, Salah'ın Trabzonspor'da yıllık maaş olarak 17 milyon euro alacağını da ekledi.

Anlaşmadaki dikkat çekici bir maddeye de değinen gazete, Salah'ın kulüp tarafından adını ya da görselini taşıyan ürünlerin satışından elde edilen gelirin yüzde 20'sini alacağını aktardı.

Salah'ın, içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminin daha erken bir aşamasında Beşiktaş ile de görüşmelere girdiği, ancak sözleşmedeki mali konulardaki anlaşmazlık nedeniyle takıma katılmadığı hatırlatılıyor.