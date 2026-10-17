Manchester City karşısında alınan 3-0'lık yenilgiden bir hafta sonra milli futbolcu, Liverpool'un o zamana kadar yenilgi yüzü görmeyen Brentford FC karşısında 2-1 (0-1) kazandığı maçtaki geri dönüşünü yaptığı asistle başlattı.

Manchester City ise lige yeni yükselen Ipswich Town karşısında güçlükle aldığı 3-2'lik (2-1) galibiyetle liderlikteki farkı açtı. Erling Haaland iki gol attı.

Liverpool ilk yarıda hayal kırıklığı yarattı ve Keane Lewis-Potter'ın golüyle (44.) geriye düştü. Üstelik sakatlık nedeniyle verdiği aranın ardından yeni dönen Dominik Szoboszlai de sakatlandı.

Yegor Yarmolyuk, Jeremy Jacquet'ye hafif bir kafa atmasının ardından kırmızı kart görünce (45+8) Liverpool, sayısal üstünlüğü ele geçirdiği maçta geri dönüş yaptı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir performans sergileyen ve teknik direktör Andoni Iraola'dan övgü alan Wirtz, beraberlik golünde Victor Munoz'u (62.) savunma arkasına gönderdi. Alexander Isak'ın golüyle (70.) Liverpool öne geçti. Bitişe kısa süre kala milli takıma yeni seçilen Vitaly Janelt ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü (90+2). Brentford'da Kevin Schade ikinci yarıda oyuna girmişti.

Florian Wirtz hangi özel başarıya imza attı?

Ancak Wirtz yalnızca doğrudan yaptığı asistle öne çıkmadı. 23 yaşındaki futbolcu, akan oyunda Liverpool için toplam dokuz gol fırsatı hazırladı. Veri sağlayıcısı Opta'nın belirttiğine göre bu, Premier Lig'de beş yılı aşkın süredir ulaşılan en yüksek sayıydı. Bir deplasman maçında bu sayıya son olarak 15 yıl önce, Arsenal FC formasıyla on fırsat yaratan Samir Nasri ulaşmıştı.

Liverpool, sezonun üçüncü galibiyetiyle üst sıralara yaklaşırken Manchester City yedinci maçında yedinci galibiyetini aldı. Ancak finans skandalının baskısını yaşamaya devam eden lider, lige yeni yükselen Ipswich karşısında maçın sonunu gereksiz yere heyecanlı hâle getirdi. City'nin gollerini Phil Foden (19.) ve Haaland (34./69.) attı. Norveçli futbolcunun üçüncü golü geçerli sayılmadı. Ipswich adına Daizen Maeda (21.) fileleri havalandırırken Zian Flemming (90.) son dakikalarda heyecan yarattı.

Cumartesi günü daha erken saatlerde Chelsea FC, Pedro Neto'nun iki golüyle Everton FC deplasmanında 2-0 kazandı. Maça, Evertonlı Jarrad Branthwaite ile sert biçimde çarpışmasının ardından oyundan çıkan Chelsea kalecisi Emiliano Martinez'in sakatlığı gölge düşürdü. Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Bildiğim kadarıyla stadyumdan bilinci açık şekilde ayrıldı." dedi. "Şu anda tedbir amaçlı kontroller için hastanede. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz."



