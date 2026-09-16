







Neredeyse 30 yıl boyunca Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih’te birlikte en belirleyici iki yönetici oldu. Önce menajer, daha sonra başkan ve denetim kurulu başkanı olan Hoeneß ile önce başkan yardımcısı, daha sonra da yönetim kurulu başkanı olan Rummenigge olmadan 1990’ların başından bu yana FCB’de hiçbir şey olmuyordu.

Bayern’in dünyanın en büyük ve en başarılı kulüplerinden birine kalıcı yükselişi, bu iki eski oyuncu olmadan düşünülemezdi. Uzun ortak yolculukları boyunca - ilk kez 1974’te birlikte oynadılar - birbirlerini beslediler. Bunun bir nedeni de çok sık tamamen farklı görüşte olmaları ve kendi içlerinde sık sık atışmalarıydı (ve her seferinde yeniden barışmalarıydı). Bavyera usulü tartışma kültürü, Münih ekibinin DNA’sının Mia san Mia kadar bir parçası haline geldi.

Şimdi ise Bayern’in önemli bir gelecek meselesinde yine çok farklı düşündükleri ve hatta denetim kurulundaki kritik bir oylamada farklı oy kullandıkları öne sürülüyor.

Rummenigge’nin FCB’de Eberl’den oyunu esirgediği iddia edildi: Bunun arkasında ne var?

Sport1’in haberine göre Rummenigge, geçtiğimiz sezon uzun süren gidip gelmelerin ardından sportif yönetici Max Eberl’in sözleşme uzatmasının karara bağlandığı denetim kurulu toplantısında çekimser kaldı. Yani Rummenigge’nin Eberl’den oyunu esirgediği belirtiliyor.

Kural olarak, personelden sorumlu yönetim kurulu üyelerine ilişkin bu tür önemli oylamalar, alışıldık ve zaman zaman oldukça uzun ve hararetli tartışmaların ardından oy birliğiyle sonuçlanır.

Ancak Hoeneß ve Başkan Herbert Hainer önderliğindeki kontrol organının diğer üyeleri Eberl’in 2029’a kadar olan yeni sözleşmesini onaylarken, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yapan Rummenigge’nin bu şekilde belirgin bir şüphe işareti verdiği aktarıldı. Portalın verdiği bilgi doğruysa bu çekimser oy, rekortmen şampiyonun sportif yönetimine açık bir mesaj ve karar alma biçimine yönelik bir eleştiri olarak yorumlanabilir.

Bundan bağımsız olarak Bayern, sportif alandaki tüm ana sorumluların sözleşmelerini artık 2029’a kadar uzattı; teknik direktör Vincent Kompany, yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ve Eberl’in ardından çarşamba günü sportif direktör Christoph Freund da bu isimlere eklendi.

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Rummenigge, Uli Hoeneß’e kızdığı için de mi çekimser kaldı?

Hoeneß daha pazartesi günü Bayern Münih basketbol takımının bir etkinliğinde gülümseyerek, temmuz sonunda Tegernsee’deki kampın kenarında yaptığı bir açıklama nedeniyle kulüp içinde “gerçekten büyük sorun” yaşadığını anlatmıştı. O dönemde Hoeneß, Eberl ile sözleşme uzatma ihtimalini “şu anda sanırım yüzde 100” olarak ifade etmişti. Böylece mayıstaki kendi açıklamasını düzeltmişti; o zaman DFB-Pokal finalinin başlama vuruşundan kısa süre önce aynı soruya yanıt verirken Eberl’in şansını hâlâ “yüzde 60’a 40” olarak değerlendirmiş ve kontrol organında şüpheler bulunduğunu söylemişti.

Bunun ardından Hoeneß -açıklamalarının içeriğinden bağımsız olarak tamamen haklı biçimde - halefine en uygunsuz zamanda yaptığı, insani açıdan tartışmalı çıkış nedeniyle birçok kesimden eleştiri almıştı. Tegernsee’de ise Münih ekibinin başarılı transfer yazının ardından sözleşme uzatma zaten çoktan şekillenmeye başlamışken, muhtemelen durumu telafi etmek istedi ama bu kez de anında yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Ancak bu kez uzun yıllardır birlikte çalıştığı partnerinden.

Sport1’in değerlendirmesine göre Rummenigge, Eberl’in çalışmalarına hâlâ eleştirel yaklaşıyor. Ayrıca başkanlık komitesinde önceden Hoeneß ve Hainer tarafından desteklenen her personel kararını sorgusuz sualsiz onaylamaya da hazır değil. Böylece Rummenigge, güçlü kurul içinde bağımsız bir rol üstlendiğini ve onursal başkanın çizgisine otomatik olarak katılmadığını ortaya koyuyor.

Görünüşe göre Bayern’de bazı şeyler hiç değişmiyor.