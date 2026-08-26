Sport Bild'in haberine göre, AC Milan gibi bir başka önemli kulüp de BVB'nin Karetsas'ın eski kulübü KRC Genk ile yürüttüğü zorlu görüşmelerde araya girip neredeyse başarılı oluyordu.

Buna göre Belçika ekibi başlangıçta 35 milyon euro bonservis talebinde ısrar etti ve süper yeteneğini kesinlikle daha düşük bir bedelle göndermek istemedi. BVB ise ilk etapta buna yanaşmadı ve Sport Bild'e göre önce Karetsas'ı Dortmund'a transfer olmaya ikna etmeye odaklandı.

Genç Yunan oyuncunun Borussia'ya yaptığı ziyarette, Almanya ikincisinin yöneticileri ona Signal Iduna Park'ı da gösterdi ve oradaki atmosferden övgüyle söz etti; bunun da büyük etki yarattığı ve Karetsas'tan mutlaka BVB'ye gitmek istediği yönünde hızlı bir karar çıkardığı belirtildi.

BVB, Konstantinos Karetsas için ne kadar bonservis ödedi?

Dortmund'un stratejisi işe yaradı, çünkü böylece sportif işler genel müdürü Lars Ricken ile sportif direktör Ole Book, Karetsas'ı gelecekte Borussia forması giyme isteğini Genk'e iletmekle görevlendirebildi. Sport Bild'e göre bu, Book'un Belçika birinci lig ekibiyle yaptığı sonraki görüşmelerde başarıya ulaşmasını ve "yalnızca" 30 milyon euro tutarında bir taban bonservis bedelini kabul ettirmesini sağlayan belirleyici parça oldu.

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Ve Sport Bild'e göre görüşmelerdeki kırılma anı tam zamanında geldi. Çünkü kısa süre sonra ve transfer resmen açıklanmadan önce BVB'nin, Milan'ın Karetsas için 35 milyon euro ödemeye hazır olduğunu ve Genk'e buna uygun bir teklif sunduğunu öğrendiği öne sürüldü. Dortmund biraz daha gecikseydi, ofansif orta saha için belirlenen hedef oyuncu adına yürütülen çaba muhtemelen yeniden gerçekten karmaşık bir hal alacak ya da tamamen başarısız olacaktı.

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Ancak böylece Westfalya ekibi ağustos başında, Karetsas'ın 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşmeye imza attığını duyurabildi. Genk formasıyla 92 resmi maç ve Yunanistan A Milli Takımı'yla 10 maçlık deneyime sahip 18 yaşındaki oyuncunun, teknik direktör Niko Kovac'ın yaratıcı merkezinde mümkünse ilk andan itibaren kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor. Karetsas geçen cumartesi Bayern Münih'e karşı oynanan Süper Kupa'da (1-2) BVB formasıyla ilk resmi maçına çıktı, ilk 11'de başladı ve bir saati biraz aşkın süre sahada kaldı.

Teknik kapasitesi yüksek orta saha oyuncusunun Bundesliga debutunun ise cumartesi günü gelmesi bekleniyor. Dortmund, 1. hafta maçında sahasında Hamburg ile karşılaşacak.