Julian Alvarez'in Atletico Madrid'den olası ayrılığına dair haftalarca süren söylentilerin ardından, yıldız futbolcunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Arjantinli forvet, Dünya Kupası sırasında niyetini açıkça ortaya koymuş ve ortam değişikliği istediğini şu sözlerle dile getirmişti: "Bence transfer herkes için en iyisi ve hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

O andan itibaren Barcelona kendini en güçlü aday olarak konumlandırdı ve hatta 100 milyon euroluk bir teklif sundu. Buna rağmen Atletico Madrid masaya oturmayı reddetme konusundaki kararlılığını sürdürdü; hem İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin hem de teknik direktör Diego Simeone, Julian'ın satılık olmadığını kamuoyu önünde ısrarla vurguladı.

Tanınmış gazeteci Jota Jordi, sosyal medya üzerinden bu meselenin çözümü için kritik günlerin yaklaştığını açıkladı.

"Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bugün Julian'ın yeni sezon hazırlık kampına katılması için belirlenen tarih. Kulüpte her zaman gösterdiği profesyonellikle orada olacak."

Oyuncunun durumunu görüşmek için on gün önce Miguel Gil Marin'den bir toplantı talep ettiğini, ancak kesin bir yanıt aldığını doğruladı: "Konuşacak bir şey yok, ayın onunda görüşeceğiz."

Jota Jordi, artık Gil Marin'in adım atma vaktinin geldiğine inanıyor ve Julian Alvarez'in Atletico ile herhangi bir çatışma yaratmaya çalışmadığına dikkat çekiyor: "İyi bir insan, hiçbir sorunu yok, kötü bir ortam istemiyor ve kulübe minnettar."

Ayrıca Gil Marin'in geçtiğimiz şubat ayında oyuncuya verdiği "sözde bir söze" işaret ediyor: "Sadece tek bir hayali var, geçen şubatta hem Gil Marin hem de Simeone ona bu sözü verdi ve o bunu gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktörün sözü var ve nezaket ile saygı gözetildiği sürece, diyalog yoluyla meselelerin çözüleceğinin farkında."

Bunun yanı sıra Jota Jordi, Simeone'nin Atletico Madrid'de kalmak istemeyen oyuncuları istemediğini defalarca dile getirdiğine de değiniyor: "Sadece Julian'ı değil, orada mutlu olmadığı için elinden gelenin en iyisini ortaya koyamayacak hiçbir oyuncuyu kadroda tutmak kulübün çıkarına olmaz. Öncelik mantığa ve insanlara verilmeli."