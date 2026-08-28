Çarpıcı açıklamalarla: Ronaldo tarihi başarının ardından kendini görmezden geldi

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Profesyonel Lig'de kulübün tarihi gol kralı olmasının ardından bu forma altında elde ettiği tarihi başarıdan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi ve bu rakamın takım arkadaşlarının yardımı ve taraftarların desteği olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Ronaldo, Teavun karşısında alınan galibiyetin ardından Suudi "Thmanyah" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Çok mutluyum, bu harika bir başarı ama bu yalnızca Cristiano'nun başarısı değil. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim, çünkü onlar olmadan bu başarıya ulaşmak imkânsız olurdu."

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Portekizli yıldız şöyle devam etti: "Taraftarlar için de mutluyum, çünkü onlar her an bana destek oluyor ve bu destekten çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim." Ronaldo, Roshn Ligi'ne geldiği andan itibaren Nassr taraftarlarının bu yolculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ronaldo, Teavun karşısında takımının golünü kaydederek Nassr ile tarih yazmaya devam etmiş ve Profesyonel Lig'deki gol sayısını 104'e çıkararak, 103 golle rekorun sahibi olan Mohammed Al-Sahlawi'nin önceki rakamını geride bırakmıştı.

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Bu başarı, Ronaldo'nun bu rakama ulaşmak için daha az sayıda maça ihtiyaç duymasının ardından geldi; bu da onun Nassr ile olağanüstü gol ortalamasını ve Suudi Ligi'ne transferinden bu yana rekorlar üretmeye devam etme kapasitesini teyit etti.

Nassr'ın kaptanı takımın hesaplarında hâlâ güçlü bir şekilde yer alıyor; gol atmaya ve galibiyetlere katkı sağlamaya devam ederken, takımın ilk dört haftada tam puan topladığı güçlü başlangıç ışığında "El-Alemi"yi bu sezon şampiyonluk yarışına taşımayı hedefliyor.

Ronaldo, bu başarısına yalnızca kişisel bir rakam olarak bakmıyor gibi görünüyor; bunu kolektif bir çalışmanın meyvesi olarak görüyor. Bu da Nassr ile tarihi rakamlar listesine bir yenisini eklediği bir gecenin ardından maç sonrası yaptığı açıklamalara yansıdı; takım arkadaşlarını ve taraftarları övgüyü en çok hak edenlerin başına koydu.