Lamine Yamal, Real Madrid karşısında olağanüstü bir mücadeleye hazırlanıyor. Genç Barcelona yıldızı için özel bir anlam taşıyan bu El Clasico'da, takımını geleneksel rakibine güçlü bir darbe vurmaya ve aradaki farkı kapatmaya yönlendirmeyi hedefliyor; üstelik bu, kraliyet kulübüne karşı Camp Nou sahasındaki ilk çıkışı olacak. Bunları İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Yamal'ı Real Madrid ile karşılaşmaktan daha fazla motive edecek bir şey yok; nitekim Jorge Valdano ile yaptığı bir söyleşide bu maça dair heyecanını daha önce dile getirmişti. Ayrıca Londra'da Ballon d'Or ödülünü kazanacak ismin açıklanmasının beklendiği bu dönemde, dünyanın en önemli yıldızları arasındaki yerini pekiştirmeyi arzuluyor.

Ancak zafere giden yol öncelikle zorlu bir sınavdan geçiyor: Barcelona'nın altı puan önünde yer alan Real Madrid ile karşılaşma. Bu maç, Yamal'ın, rakip yıldızların tehlikesini sınırlamaya yönelik taktiksel yöntemleriyle tanınan teknik direktör José Mourinho karşısındaki ilk maçı olacak.

Karşılaşma, geçen mayıs ayında Celta Vigo karşısında sol diz arka adalesinde (hamstring) yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona'nın İspanya Ligi şampiyonluğu kutlamalarına katılamayan İspanyol kanat oyuncusu için ayrı bir önem taşıyor.

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Yokluğuna rağmen şampiyonluk anlarını tribünlerden yaşadı, Ferran Torres'in golünü kutladı ve kupayı kaldıran takım arkadaşlarını izlemeden önce Marcus Rashford'un attığı muhteşem serbest vuruşun ardından duyduğu mutluluğu gösterdi.

Bu, Yamal'ın henüz on sekiz yaşındayken kazandığı üçüncü İspanya Ligi şampiyonluğuydu; sezon boyunca Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki üstünlüğünde öne çıkan bir rol oynamış ve genç yaşına rağmen dikkat çekici bir başarı ve kupa birikimi inşa etmeye devam etmişti.

İki İspanya Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Yamal'ın palmaresinde bir İspanya Kral Kupası ve iki İspanya Süper Kupası ile bir Avrupa kupası ve bir Dünya Kupası da yer alıyor. Hızla yükselen bu kariyer, onu Barcelona'nın en önemli lider figürlerinden biri hâline getirdi; kulüp ise Hansi Flick'in gelişiyle ilgili beklentilerin aksine Real Madrid karşısında üstünlüğünü kabul ettirmeyi başardı.

El Clasico düzeyinde Yamal, dört mağlubiyete karşılık beş galibiyet elde etti, üç gol attı ve iki gol pası verdi. Barcelona'nın dört maçın üçünde üstünlük sağladığı bu seride, Real Madrid karşısındaki en öne çıkan duraklarından biri 2025 İspanya Kral Kupası finaliydi.

Yolculuğu hayal kırıklığı anlarından da uzak kalmadı; 2024 İspanya Süper Kupası finalinde yalnızca 24 dakika oynadı, ayrıca Santiago Bernabeu sahasındaki ilk golünü kaydetmekten, attığı topun sayılmamasıyla mahrum bırakıldı. Ardından aynı yılın ekim ayında güçlü bir yanıt verdi; Barcelona'yı 4-0'lık ezici bir galibiyete taşıdı ve stadın tribünlerinde ırkçı tepkilere yol açan muhteşem bir gol attı.

O geceden bu yana Yamal, Real Madrid ile mücadelesinde yeni sayfalar yazmaya devam etti; ta ki bir yıl önce Barcelona'nın Santiago Bernabeu'daki yenilgisi gelene kadar. Rakibe dair "Onlar çalıyor, onlar şikâyet ediyor" şeklindeki tartışma yaratan açıklamaları, bir eleştiri dalgasını beraberinde getirmişti.

Genç yıldız, Barcelona'nın yayıncı kanallar karşısındaki medya gününe katılmayarak beklenen karşılaşmaya hazırlanmaya odaklanmayı tercih etmesinin ardından, yanıtı saha içinde vermeye daha fazla özen gösterir hâle gelmiş görünüyor.

Şimdi Yamal, en büyük randevularda Barcelona'yı sırtlama kabiliyetini kanıtlamak için yeni bir fırsatla karşı karşıya; sadece Real Madrid ile arasındaki farkı kapatmak için değil, aynı zamanda bireysel ödüller yarışındaki şansını artırmak ve Camp Nou'daki El Clasico gecesini olağanüstü kariyerinde yeni bir durağa dönüştürmek için.