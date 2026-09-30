Çünkü Three Lions'ın Uluslar Ligi'nde Çekya'yı 2-0 yendiği maçın ardından, Alexander-Arnold'un Tuchel'in 2025 başında göreve gelmesinden bu yana yalnızca ikinci milli maçında Anthony Gordon'ın 1-0'lık golünü şık bir şekilde hazırladığı karşılaşma sonrasında, tam da golü atan oyuncudan maç bitiminde olay yaratabilecek bir söz çıktı ve bunu kendisi hemen düzeltti.

"Onun İngiltere ile kendi yolculuğu oldu. Muhtemelen daha fazla oynamalıydı" diyen Barcelona'nın hücum yıldızı, Alexander-Arnold'un Çekler karşısındaki performansıyla ilgili soruya hemen şu sözleri ekledi: "Üzgünüm, muhtemelen oynadığından daha fazla oynamayı isterdi."

Aynı zamanda Gordon, Dünya Kupası öncesinde kadro dışı bırakılan Real Madridli savunmacının Three Lions'a neler katabileceğini ve bunun da sonunda yaptığı asistle sonuçlandığını bir kez daha vurguladı. "Belki hata yapma riskini göze alıp o ortayı deneyecek beceriye, tekniğe ve cesarete sahip çok az oyuncu var. Bu yüzden o bu kadar iyi ve tam da bu nedenle onunla oynamayı gerçekten çok istiyordum" dedi Gordon.

Tuchel, Dünya Kupası'nda Alexander-Arnold'dan vazgeçti: Önceden sinyali verilen bir dışlama

Tuchel ise, "böyle anlar yaratabileceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığını" vurguladı ve "iyi bir asistten" söz ederek 27 yaşındaki oyuncunun "büyük bir yardım" olduğunu söyledi. Buna rağmen Alman teknik adam, birkaç ay önce "TAA"yı Dünya Kupası kadrosuna almamayı çok bilinçli bir şekilde tercih etmişti. Bu, önceden sinyali verilen bir dışlamaydı; zira Alexander-Arnold, Tuchel'in gelişinden bu yana birçok kez Three Lions kadrosunda yer almamıştı.

"Aldığımız karar çok zordu. Yeteneği hakkında hiçbir şüphe yok, kariyeri hakkında hiçbir şüphe yok ve bir takıma neler katabileceği konusunda da hiçbir şüphe yok. Bu zor, belki de sert bir karar. Ve belki bir bakıma adaletsiz bile olabilir. Ama bu tür kararların alınması gerekiyor. Bunu kabul etmek zorunda" diyerek Tuchel, daha mart ayında Alexander-Arnold'dan bir kez daha vazgeçmesini açıklamaya çalışmıştı. Ayrıca oyun sistemini sonbaharda değiştirdiğini ve şu anda aday gösterilen oyuncuların bu sisteme daha iyi uyduğunu da belirtmişti.

Bu durum İngiltere'de çok az anlayışla karşılandı. "Bence işin içinde kişisel bir şey var, çünkü futbol açısından bunun için hiçbir neden yok" diyen efsane Gary Lineker, 'The Rest is Football' podcast'inde kadroya alınmamasını böyle değerlendirmişti. "Tüm saygımla söylüyorum, onun pozisyonunda onlarla kıyaslanamayacak oyuncularınız var; özellikle de ayaklarında top varken kesinlikle onun seviyesinde değiller."

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Dünya Kupası elenişinin ardından Tuchel eleştiri oklarının hedefinde: "Saf korkaklık!"

Sonuçta Tuchel, Alexander-Arnold'un yanı sıra Phil Foden ve Cole Palmer gibi diğer yıldızların da yer almadığı tartışmalı kadrosuyla, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Fransa'ya karşı üçüncülük maçında çılgın bir galibiyet aldı. Bu, Three Lions'ın 1966'daki şampiyonluğundan bu yana en iyi derecesi oldu. Buna rağmen Tuchel, özellikle Arjantin'e karşı alınan acı yarı final yenilgisinin ardından eleştirilerin odağındaydı.

Tuchel'in 1-0 öndeyken oyunu tamamen savunmaya çekmek istemesi, sadece savunma ağırlıklı değişiklikler yapması ve İngiltere'nin dramatik şekilde 2-1 kaybetmesi üzerine, yerel basın ona ağız birliği etmişçesine "Saf korkaklık" yakıştırmasında bulundu. Uluslar Ligi başlangıcı da, dünya şampiyonu İspanya karşısında bir ara 2-1 öne geçilmesine rağmen 3-2'lik yenilgiyle sonuçlandı; Alexander-Arnold o maçta bir dakika bile oynamadı.

Salı akşamı gerçekleşen milli takım geri dönüşü hakkında ise şunları söyledi: "Bu inanç her zaman vardı ve mesele bunu kulüp seviyesinde kanıtlamaktı. Teknik direktör bana bir şans verdi, umarım şimdi performansımdan memnundur."