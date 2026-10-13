Eski Liverpool ve Newcastle forveti İngiliz Andy Carroll, yıllar önce maruz kaldığı cinsel saldırının detaylarını açıkladı. Carroll, saldırganın kimliğinin ortaya çıkmasının ardından gördüğü büyük desteğe rağmen olayın etkilerinin kendisini hâlâ takip ettiğini vurguladı. Bu dava, bazı futbolcuların spot ışıklarından uzakta yaşadığı acı tecrübeleri yeniden gündeme taşıdı.

37 yaşındaki Carroll, medya mensubu Piers Morgan ile birlikte katıldığı "Sansürsüz Futbol" programında, olayın uzun süre kendisini rahatsız ettiğini, kendisine saldıran kişinin isminin ortaya çıkmasını endişeyle beklediğini, kimliği açıklandıktan sonra ise panik ve yalnızlık haline girdiğini ve artık kimseyle konuşmak istemediğini anlattı.

Olay, Newcastle United maçlarından birinin ertesi gecesine uzanıyor. Carroll, bir boks maçını izlemek için tanıdıklarından birini davet etmiş, ardından bazı içecekler içtikten sonra uyandığında bu kişiyi kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışırken bulmuştu.

Futbolcu, olayın detaylarını "Ona Sahip Olmak" adlı kitabında anlatarak saldırgana karşı koyduğunu ve onu güçlü bir şekilde kendisinden uzaklaştırdığını belirtti.

Carroll, kendisine saldıran kişinin koreograf ve dansçı Kevin Adams olduğunu açıkladı. Adams, 2023 yılında Chelmsford Crown Mahkemesi önünde suçlu bulunmasının ardından 20 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cinsel suç failleri siciline de kaydedildi.

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Raporda, Adams'ın kendisini kurban olarak göstermeye çalıştığı, ancak hâkimin bu anlatımı reddederek uydurma bir hikâye olarak nitelendirdiği belirtildi.

Carroll, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Üstesinden gelemeyeceğin şeyler vardır ve ben bunun asla üstesinden gelemeyeceğim." Carroll, gerçeğin bilinir hale gelmesinin ve yaşadıklarını anlayan insanlardan destek almasının ardından bir miktar rahatladığını da ekledi.

Saldırganın isminin açıklanmasının kendisi için son derece zor bir an olduğunu belirten Carroll, uzun süre gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Bir başka sürpriz açıklamada ise, İngiltere'nin altıncı ligindeki Dagenham & Redbridge forması giyen golcü, tanınmış futbolcuların kendisiyle iletişime geçerek benzer tecrübeler yaşadıklarını söylediklerini doğruladı ve futbol camiasının içinden destek telefonları ve mesajları aldığına dikkat çekti.

Carroll, kendisine ulaşan yüzlerce mesajın, bu tür tecrübelerin sessizliğe mahkûm kalmaması için açıkça konuşma konusunda kendisini cesaretlendirdiğini sözlerine ekledi.

Carroll ayrıca Newcastle'da bulunduğu dönemde yaşadığı zorlu süreci hatırlatarak, kamera arkasında yaşadıklarının kendisini etkilediğini ve o dönemde ihtiyaç duyduğu desteği aldığını hissetmediğini anlattı. Ancak takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve kendisiyle dayanışmalarını göstermeye özen gösteren taraftarlardan destek bulduktan sonra durumun artık farklı olduğunu vurguladı.