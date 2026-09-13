Carnevali: "Transfer dönemi mi? Evet, daha fazlası yapılabilirdi ama ben Juve'de üç aydır bulunuyorum"

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Sassuolo maçı öncesinde Dazn'e konuştu: "Buradaki 13 yıl kolay kolay unutulmaz, bu sadece sportif değil, insani açıdan da bir yolculuktu."





"Spalletti'nin dediği gibi eski takıma gol mü? Hocamız güçlü ve sempatik biri, gereken şey gol atabilecek bir kadroyu sahaya sürmek. Zor bir maç, hedef kazanmak."





"Transferde rekabetçi bir takım kurmaya çalıştık, kadro iyi ama fikstür çok yoğun. Forvet ikilisi büyük kaliteye sahip, kararı hocamız verecek."





"Transferde zorluk mu? Mesele sadece zaman değil, durumlar da etkili, bazı oyuncuların özellikleri üzerine düşündük. Üç aydır Juventus'tayım, daha fazlası yapılabilirdi ama memnunuz."