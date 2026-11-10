Manchester City'nin eski yardımcı antrenörü Carlos Vicens, Portekiz kulübü Braga tarafından görevden alınmasından yalnızca üç hafta sonra Ligue 1 ekibi Lyon'un yeni teknik direktörü olarak atandı. 43 yaşındaki İspanyol, geçen hafta çocukluğundan beri gönül verdiği Sporting CP'nin başına geçmek üzere ayrılan Paulo Fonseca'nın yerine Groupama Stadyumu'nda teknik direktörlük koltuğuna oturacak.

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İspanyol teknik direktör, ayrılan Portekizli meslektaşının yerini aldı

Vicens, Braga'daki görevini 20 Ekim'de kaybetmesinin üzerinden bir ay bile geçmeden teknik direktörlüğe döndü. Görevden ayrıldığında Portekiz ekibi ligde sekizinci sıradaydı. Fonseca, Lizbon'a dönmek için gelen teklifi kabul ederek Fransa'daki yaklaşık iki yıllık görevini geçen hafta noktaladı. Yeni teknik direktörle birlikte teknik ekip üyeleri Mario Enguidanos, Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez ve Ramiro Marin de Lyon'a katıldı.

Fransız kulübü teknik direktör tercihini açıkladı

Geçen yaz A takım düzeyinde teknik direktörlüğe adım atan ve Braga'nın başında çıktığı 76 maçta 41 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan İspanyol çalıştırıcı, öncesinde City'de sekiz yıl geçirmişti. İngiliz kulübüne 2017'de altyapı antrenörü olarak katılıp 18 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne yükselen Vicens, 2021'de yardımcı antrenör ve duran top uzmanı olarak Pep Guardiola'nın A takım teknik ekibine dahil oldu. Bu süreçte iki Premier League şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ı da kapsayan tarihi üçlemenin kazanılmasına katkı sağladı.

Eski City antrenörünün Fonseca'nın yerine neden seçildiğini açıklayan Lyon'un resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Olympique Lyonnais, yeni teknik direktör arayışında sportif projesinin devamlılığını önceliklerinin merkezine koydu. Yönetim bu doğrultuda oyun anlayışı, yüksek standartları ve oyuncu gelişimine verdiği önem kulübün hedefleriyle tam olarak örtüşen Carlos Vicens'i seçti.”

Yeni teknik direktör hedefini ortaya koydu

Tanıtılmasının ardından X'te paylaşım yapan Vicens, kısa sürede yeniden teknik direktörlük yapma fırsatı sunduğu için kulüp yönetimine teşekkür etti: “Lyon'a katıldığım için mutlu ve gururluyum. Bana duyduğu güven için kulübe, sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim.”

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Takımla ve taraftarlarla buluşmayı beklediğini belirten 43 yaşındaki teknik direktör, “Bugünden itibaren mümkün olan en büyük heyecan ve hırsla çalışmaya başlayacağım. Taraftarlarımızla birlikte ilk maçımı yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Aranın ardından Lille maçı bekliyor

Vicens, ilk antrenmanını salı günü yönetecek ve taktik fikirlerini antrenman sahasında uygulamaya geçirmek için kasım ayındaki iki haftalık millî maç arasını kullanacak. Devraldığı Lyon, şu anda Ligue 1'de beşinci, Avrupa Ligi'nin lig aşaması puan tablosunda ise 13. sırada. İspanyol teknik direktör, Fransa birinci liginde maçlar yeniden başladığında Lille'e karşı 21 Kasım Cumartesi günü ilk resmî maçına çıkacak.