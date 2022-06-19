Meksikalı golcü Los Angeles Galaxy için elinden geleni yaptığını ancak hayatın ayrılıkları da içerdiğini söyledi ve ayrılık sinyali verdi.

Arsenal formasıyla adım attığı Avrupa futbolunda Real Sociedad'ın unutulmaz futbolcularından biri olmayı başaran ve kariyerinin en iyi dönemlerini MLS'te Los Angeles Galaxy formasıyla yaşayan Carlos Vela kontratının sona ermesinin ardından Los Angeles'tan ayılabileceğini söyledi. Vela böylece teklifleri değerlendirebileceğinin de sinyalini verdi.

Kontratı Haziran ayının sonunda bitecek olan Vela böylece yeni kontrat konusunda ABD ekibiyle anlaştığı ve takımda kalacağı yönündeki iddiaları da yalanlamış oldu. Los Angeles'ta yaşamaktan mutluluk duyduğunu ve kulüple bir kupa kazanmak istediğinin altını çizen Meksikalı yıldız, buna rağmen transfer tekliflerine de açık olduğunu ve ayrılabileceğini belirtti.

Vela geleceği hakkında ne söyledi?

"Los Angeles'ta olduğum için kendimi iyi hissediyorum.

"Aklım her zaman bu kulüp için kupa kazanmaya odaklanmış durumda ama sonuçta bunun bir iş olduğunu da unutmamak gerekiyor. Elimden geleni yaparım ve bu durum işe yaramazsa, ayrılmak için farklı seçeneklere yönelirim. Futbol böyle bir oyuncu ve hayatın işleyişi de bu şekilde. Şikayet edecek bir durum yok.

"Sadece bekleyin ve sonunda anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz"

33 yaşındaki oyuncu 2018'de transfer olduğu Galaxy'de dört yıl forma giyerken, sahada yer aldığı 116 karşılaşmada 73 gol attı. 2018-2019 sezonunda ligin en değerli oyuncusu seçilen Vela, söz konusu sezonda attığı 32 golle aynı zamanda gol krallığının da sahibi oldu. Bir dönem Arsenal forması da giyen Vela, Sociedad için 73 gol kaydetmişti.

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