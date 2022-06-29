Carlos Vela'dan Los Angeles'a transfer olan Gareth Bale'a: "MLS, kolay bir lig değil"

Vela, takımın bu sezon MLS Kupası'nı kazanmak için güçlü bir kadro kurduğunu düşünüyor.

Salı günü Los Angeles Futbol Kulübü, Meksikalı milli oyuncunun sözleşme uzattığını duyurdu.

Carlos Vela ve Los Angeles Futbol Kulübü, 2023 sezonu boyunca Major League Soccer'da kalmak için bir anlaşmaya vardı. Meksikalı milli oyuncu, önceliğinin LAFC'de kalmak olduğunu, ancak MLS ile yeniden anlaşma yapmazsa niyetinin Avrupa'nın en üst seviyesinde bir kulüp aramak olduğunu söyledi.

"Liga MX kulüplerinden bazı teklifler aldım ama önceliğim LAFC ile Los Angeles'ta kalmaktı. Vela, Salı günkü basın toplantısında, "İşler yolunda gitmezse, Avrupa'dan aldığım teklifleri ikinci seçeneğim olarak görürdüm, ancak Meksika'ya dönmek kariyerime devam etmek için bir seçenek değildi" dedi.

Carlos Vela ayrıca milli görevinden emekli olduğunu ancak yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda Meksika'ya en iyisini dilediğini doğruladı.

33 yaşındaki oyuncu, LAFC ile yeniden sözleşme imzaladığı için mutlu.

Ne söylendi?

Giorgio Chiellini ve Gareth Bale'in gelişi hakkında konuştu. Takımın bu sezon MLS Kupası'nı kazanmak için güçlü bir kadro kurduğunu düşünüyor.

"Kulübün yaptığı imzalardan bağımsız olarak, LAFC'de kalmak ve Los Angeles'ın tadını çıkarmaya devam etmek istedim. Pastanın üzerindeki krema Bale ve Chiellini'nin gelişiydi. Bu oyuncularla şampiyon olmak için daha fazla fırsatımız var ama bu sorumluluk, yönetmemiz gereken ek bir baskı."

Gareth Bale'in gelişi hakkında Carlos Vela

“Bu lig çok fiziksel. Bale iyi durumdaysa ve iyi bir zihniyet ve tavırla gelirse çok önemli olacak çünkü o Real Madrid'den gelen büyük bir oyuncu. Onun hakkında fazla konuşmama gerek yok. Bale'in ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Söyleyebileceğim tek şey, çok çalışması gerekeceği çünkü MLS pek çok kişinin düşündüğü gibi kolay bir lig değil” dedi.

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