Eski Manchester United ve Manchester City yıldızı Carlos Tevez, Manchester’daki tartışmalı kulüp değişikliğinin ardından Gary Neville’a karşı hissettiği yoğun düşmanlığı anlattı. Arjantinli forvet, Old Trafford’dan Etihad Stadyumu’na geçtikten sonra eski kaptanının kendisini kamuoyu önünde eleştirmesine çok öfkelendiğini itiraf etti.

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Manchester’da karşı tarafa geçiş

Tevez, 2009’da Manchester United’dan ezeli kent rakibi Manchester City’ye transfer olarak İngiliz futbolunda büyük yankı uyandırdı. O dönemde Abu Dabi’den gelen yatırımla güçlenen City, Premier League’in yerleşik hiyerarşisini sarsmaya kararlıydı.

Old Trafford’da büyük başarılar yaşayan Tevez, iki lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Ancak sert bir sözleşme anlaşmazlığı, Manchester’ın diğer yakasına gidişini tetikledi.

Arjantinli forvet, Sir Alex Ferguson’a kırgındı. Efsanevi İskoç teknik direktörün, iki yıllık kiralık dönemi sona erdikten sonra kendisini kalıcı olarak transfer etme yönündeki sözlü vaadini tutmadığını ileri sürdü. Bu gerilim, olaylı ayrılığın ve Tevez’i teknik direktöre saygısızlıkla suçlayan eski kaptanı Neville ile süregelen rekabetinin temelini attı.

Neville’in suçlamaları ve Tevez’in öfkesi

Tevez ile Neville arasındaki husumet, bek oyuncusunun forvetin ayrılık sürecini yanlış yönettiğini kamuoyu önünde söylemesinden kaynaklanıyordu. Rio Ferdinand’ın YouTube kanalında konuşulurken aralarındaki gerilimin boyutu açıkça ortaya çıktı.

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Ferdinand, eski takım arkadaşına “Sana karşı oynadığımda Gary Neville’i öldürmek istiyordun” dedi.

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Tevez bunu sırıtıp onayladı ve öfkesinin, Neville’in yönetim katında yaşananlardan habersiz olmasından kaynaklandığını anlattı. Tevez, “Gary, Ferguson’a saygı duymadığımı söyledi. Beni anlamadı. Durumu anlamadı” diye yanıt verdi.

Forvet, ilişkilerin bozulmasından doğrudan eski teknik direktörünü sorumlu tuttu. Tevez, “Bence Ferguson’un, konuştuğumuz günden itibaren sözünü tutmak için altı aya kadar zamanı vardı. Ama tutmadı” dedi. “Aksine, beni yedek kulübesinde oturtmaya başladı.”

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Sadakat eksikliği

Neville, Manchester’ın diğer yakasına geçen Tevez’i asla affetmedi. Eski İngiltere millî futbolcusu, daha sonra forveti United’daki son günlerinde mücadeleyi bırakmakla suçladı. Bu suçlama, Tevez’in o dönemki menajeri Kia Joorabchian ile canlı yayında bir tartışmaya yol açtı.

Transferi değerlendiren Neville, Manchester United’da oynamanın yazılı olmayan kuralları konusundaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. Neville daha önce, “En yakın rakibinize transfer olmak için nasıl çaba gösterebildiğini anlayamadım” demişti. “City o dönemde bir proje inşa ediyordu ama bizim bulunduğumuz seviyenin yakınında bile değildi. Bunu, bu sadakat eksikliğini anlayamadım.”

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Şöyle devam etti: “United’a gelirsiniz, takımın bir parçası olursunuz ve kendinizi kulübe adarsınız. Gidip onlar için oynayamazsınız. Biz sizi hâlâ istiyorsak onlar için oynayamazsınız.”

Premier League’de kalıcı bir iz

Tevez, Manchester’ın mavi yakasında etkisini hemen gösterdi. İlk sezonunda United’a karşı oynanan iki ayaklı Lig Kupası yarı finalinde üç gol attı, ancak City eşleşmeden elendi.

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Teknik direktör Roberto Mancini ile kamuoyunda geniş yer bulan ve aylarca kulüpten uzak kalmasına neden olan anlaşmazlığına rağmen Tevez sonunda takıma döndü. City’nin 2012’deki tarihî Premier League şampiyonluğuna uzandığı sezonun son bölümünde kritik bir rol oynadı ve Manchester’da futbol güç dengesinin değişimindeki kilit isimlerden biri olarak iz bıraktı.