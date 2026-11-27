Futbol dünyası 20 yıldır Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'dan hangisinin daha büyük oyuncu olduğunu tartışıyor. Carlos Tevez ise iki yıldızı aynı takımda buluşturmayı planlıyor. Eski Manchester United ve Juventus forveti, efsane ikilinin Buenos Aires'te birlikte sahaya çıkabileceği yıldızlarla dolu bir veda maçı düzenliyor.

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La Bombonera'da büyük buluşma

Tevez, 20 Aralık'ta ikonik La Bombonera'da yapılması planlanan resmî veda maçı için büyük hayaller kuruyor. Avrupa ve Güney Amerika'da parlak bir kariyer geçiren 42 yaşındaki Arjantinli, tarihin en çok başarı kazanmış iki futbolcusunu davet etti. Inter Miami yıldızı Messi'nin etkinliğe katılımının şimdiden kesinleştiği bildiriliyor . Tevez, eski Manchester United takım arkadaşı Ronaldo'nun da Arjantin'e gelmesini sağlamak için çalışıyor.

İki ezeli rakibi aynı formayla görmek, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların uzun zamandır hayali. Ronaldo'yu Fuerte Apache'ye götürüp sokakta maç yapmayı gerçekten hayal edip edemediği sorulduğunda Tevez, karmaşık ama unutulmaz olabilecek bu senaryoya kahkahalarla karşılık verdi. “Harika olurdu. Tabii ki sadece 20 dakika oynardık; sonrasında oradan çıkamazdık. Bir kamera götürür, oynar, sonra da ayrılırdık.” Tevez bu açıklamayı TyC Sports'a yaptı.

Tevez'den Schiavi'ye takılma

Tevez'in isteği gerçekleşir ve iki süper yıldız Buenos Aires'te kramponlarını giyerse, eski Boca Juniors takım arkadaşlarından birini zorlu bir öğleden sonra bekleyebilir. Futbolu bırakan forvet, kulüp efsanesi Rolando “Flaco” Schiavi'ye takılmadan edemedi. 53 yaşındaki Schiavi, futbol tarihinin en tehlikeli iki hücumcusunu durdurmaya çalışmak zorunda kalabilir.

“Messi ya da Cristiano'nun Rolando ‘Flaco’ Schiavi'ye karşı oynayışını izlerken çok güleceğim. Onları göremeyecek bile! Ona diyorum ki: ‘Hazır ol, çünkü geldiklerini bile göremeyeceksin. Seni sırtüstü yere serecekler!’” Tevez bu sözleri Ballon d'Or'un resmî internet sitesinde söyledi.

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Fuerte Apache ziyareti

Tevez, kutlamaları yalnızca Boca'nın sahasıyla sınırlı tutmayı düşünmüyor. Ünlü konukları için kendisi açısından çok özel bir program hazırladı. En dikkat çekici önerilerinden biri, dünyaca ünlü yıldızları büyüdüğü ve meşhur lakabını aldığı zorlu mahalle Fuerte Apache'ye götürmek. Eski forvet, arkadaşlarının başarısının köklerini anlamasını ve sahadaki mücadeleci ruhunu şekillendiren ortamı görmesini istiyor.

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“Ayın 17'sinde Usina del Arte'de bir gala yemeğimiz var. 18'inde onları mahallede bir hazırlık maçı, Fuerte Apache'de küçük bir maç yapmaya götürebilirim. Nereden geldiğimi bilsinler istiyorum. İngiltere'de, İtalya'da ve gittiğim her yerde birçok kişi bana Apache diyordu. Carlitos, Carlos ya da Tevez demiyorlardı, hiçbiri. Bana hep Apache diyorlardı,” diye anlattı Tevez.

Arjantin kültürünü tanıtma planı

Tevez, Güney Amerika'ya gelecek oyunculara Arjantin kültürünü tüm yönleriyle tanıtmak istiyor. Bu oyuncuların birçoğu, sıkı biçimde kontrol edilen millî maçlar dışında Arjantin'de kayda değer bir süre geçirmedi. Tevez, konukları için geleneksel bir “asado a la estaca” hazırlamayı, onları yerel mate içme geleneğiyle ve kaliteli Arjantin şaraplarıyla tanıştırmayı planlıyor.

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“Onlar için Arjantin'e özgü şeyler yapacağız: Mate ve şarap içip asado a la estaca yiyeceğiz. Bu beni çok heyecanlandırıyor çünkü çok sayıda büyük yıldız geliyor ve Arjantin'den bu güzel duyguyla ayrılmalarını istiyorum,” diyerek sözlerini tamamladı Tevez.