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Carlos QueirozGetty Images

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Carlos Queiroz'un Mozambik'teki kampına silahlı saldırı: ölü haberleri geliyor

C. Queiroz
Fildişi Sahili - Gana
Fildişi Sahili
Gana
Africa Cup of Nations Qualification
Gana - Gambiya
Gambiya
Portekiz
Côte d’Ivoire
Gana
Gambiya
ABD

Kamp tamamen yandı

Kuzey Mozambik'te bir avcılık kampına, silahlı bir gruba mensup oldukları düşünülen isyancıların düzenlediği saldırının ardından en az 3 Amerikalı tahliye edildi. Bir yaban hayatı koruma alanı içinde bulunan kampın ortaklarından biri de Gana Milli Takımı'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz.

"Reuters" ajansı bir kaynağa dayanarak, kampın saldırı sırasında yakıldığını ve üç Amerikalının bir av gezisinde olduklarını, kamp çalışanlarının ise Mozambik ordusu saldırganlara karşılık vermek üzere müdahale etmeden önce mekandan kaçtıklarını aktardı.

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Mısır ve İran milli takımlarının eski teknik direktörü Queiroz ise, yaşananların ayrıntılarını doğrulamak için askeri ve güvenlik yetkililerinden bilgi beklediğini söyledi.

Teknik direktör, Lizbon'dan "Reuters" ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları ekledi: "Gördüğüm görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla tesisin tamamı yanmış görünüyor."

Bölgenin güvenlik eksikliği nedeniyle şu anda yasak olduğunu ve saldırı yerinden doğrudan bir bilgiye sahip olmadığını açıkladı.

Ölü haberleri

Mozambik'te İngilizce yayın yapan bağımsız bir dijital haber platformu olan "Zitamar News", saldırı haberini ilk olarak dün akşam Perşembe günü geç saatlerde duyuran taraf oldu ve bir dizi ölünün olduğuna dikkat çekti.

Bölgeden analistlerden biri olan Tertius Jacobs, isyancıların bir dizi sivili kaçırdığını düşündüğünü, ancak bu raporların hiçbirinin doğruluğunun teyit edilemediğini söyledi.

Mozambik, 2017 yılından bu yana kuzeyde bulunan ve gaz açısından zengin "Cabo Delgado" bölgesinde "İslam Devleti" örgütüyle bağlantılı bir isyanla mücadele ediyor; bu çatışma binlerce kişinin hayatına mal oldu ve yüz binlerce sakinin yerinden edilmesine neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mozambik'teki ABD Büyükelçiliği'nin, Afrika'nın en büyük yaban hayatı koruma alanlarından biri olan özel Niassa koruma alanının yakınında, Cabo Delgado bölgesinin sınırında bir av lojuna yönelik bir saldırı düzenlendiğinden haberdar olduğunu, ancak saldırı sonucunda herhangi bir Amerikalının zarar görüp görmediğini teyit etmediğini söyledi.

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