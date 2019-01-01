Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı
2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak transfer edilen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, Fenerahçe'den resmen ayrıldı.
Harun Tekin ve Altay Bayındır'ın transferi ile kadroda yer bulma ihtimali azalan tecrübeli isim, geçtiğimiz sezonda da forma şansı bulamamıştı.
Bu sezonda da yabancı kontenjanı sebebiyle Süper Lig listesinde yer almayan Kameni, sarı lacivertli ekipte geçirdiği süre boyunca yalnızca 18 kez sahaya çıkmıştı.
Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Kameni'ye bundan sonraki hayatında başarılar diledi.
Futbol kariyerine ülkesinin Kadji Spor Akademisi adlı bir dernek futbol takımında başlayan Kameni, 2000 yılında Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'a transfer oldu.
2002'de Saint Etienne'e kiralanan Kameni, orada 1 sezon geçirdikten sonra takımına geri döndü ve 2004'te İspanya'nın yolunu tutarak 550 bin euro karşılığında Espanyol'a gitti.
2012 yılına kadar formasını giydiği Espanyol ile 227 resmi maçta görev alan deneyimli eldiven, sonrasında bedelsiz olarak Malaga'ya gitti. Malaga'da ise 5 sezon geçirdi ve 121 maçta forma giydi.