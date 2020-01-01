Carlos Carvalhal: Futbol hayatın sadece parçası, önceliğimiz ise sağlık

Carlos Carvalhal, Portekiz'de koronavirüse karşı aldıkları önlemler hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, 'de koronavirüs ile olan mücadelelerini açıkladı.

Portekiz haber ajansı Lusa' ya konuşan Rio Ave Teknik Direktörü Carvalhal, "Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Asıl önceliğimiz sağlık. Çok zor zamanlardan geçiyoruz. İtalya bu işi ciddiye almakta biraz geç kaldı. Portekiz'de ise çok çabuk kararlar alındığı için ilgililere teşekkür etmeliyiz. Ayrıca takım kaptanları da futbolun durdurulması için büyük çaba gösterdi. Çok büyük trajediler yaşayabilirdik" ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak aldıkları aksiyonları da anlatan Carvalhal, "15 gündür, Rio Ave kulübü olarak her gün durumu yakından takip ediyoruz. Oyuncularımızı, fiziksel kontak kurmamaları konusunda kesin bir dille uyardık. Bu uyarıları zaten hükümet de yapıyor. Rio Ave ve Portekiz kulüpleri, çok erken harekete geçmeyi başardı" dedi.

Kendi mücadele yöntemlerini de açıklayan Carvalhal, "Dört kişilik bir aileyiz. İnsanları riske etmek istemiyorum. Sıfır toleransla hareket ediyorum. Ben arkadaşımdan kiraladığım bir evde tek başıma kalıyorum. Evime asla girmiyorum. Yemek zamanlarında gidiyorum. Ben balkonda yiyorum, eşim ve çocuklarım ise içeride. Asla fiziksel temas olmuyor. Sadece göz teması kuruyoruz. Plastik çatal ve bıçak kullanıyorum, sonrasında atıyorum. Ardından uyumak için arkadaşımın evine gidiyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

Futbola vaktini ayıramadığını söyleyen Portekizli antrenör, "Futbolla ilgili işlere vakit ayıramıyorum. Tüm dikkatim haber kanallarında. Tüm enerjimi ailemi korumaya ayırıyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.