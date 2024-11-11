Carlo Ancelotti, Vinicius Jr ve Kylian Mbappe'nin iki özelliğinden nefret ediyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mbappe ve Vinicius’un savunmada yetersiz kalmasından memnun değil.

Real Madrid’in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuncularını korumada son derece dikkatli davranmasıyla tanınsa da, bazı yıldızlarının performansından memnun değil. Özellikle AC Milan’a karşı alınan mağlubiyetin ardından Ancelotti, takımında gözlemlediği birkaç önemli soruna değindi.

İtalyan teknik direktör, “Oyuncularım tembel değil, ancak birlikte verimli çalışmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Cuma günü ise oyuncularını hafta boyunca tartıştıkları konuları sahaya yansıtmaya davet etti. Vurguladığı üç önemli değer ise; bağlılık, fedakârlık ve kolektif ruh oldu.

Relevo'nun haberine göre, Ancelotti, Kylian Mbappe’nin koşmaya çaba göstermemesinden, Vinicius Junior’un top kaybettikten sonra baskı yapmamasından ve orta saha oyuncularının kendi başlarına hareket etmesinden dolayı hoşnutsuzluk duyuyor.

Yönetimle ters düşmek istemiyor

Osasuna maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında oldukça net ifadeler kullanan Ancelotti, kendisinin ve kulübün daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor, zira oyuncuları pek çok durumda korudu.

Ancelotti ayrıca, kulüpten daha fazla destek bekliyor ve kadronun güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ancak kamuoyuna bu konudaki şikayetlerini yansıtmaktan çekiniyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e karşı olan minnettarlığından ötürü, kulübün transfer konusundaki tutumuna uyma eğiliminde.

Bernabeu'da işler açılan puan farkıyla beraber ciddiye bindi ve Ancelotti'nin bu tutumu riskli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ancelotti'nin elinde başka fazla seçenek kalmamış gibi görünüyor ancak söylediği gibi, geriye kalacak olan tek şey oyuncuların performansları olacak.