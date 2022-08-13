Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra emekli olacağını açıkladı

63 yaşındaki teknik adam başka bir kulüp çalıştırmama konusunda kararlı.

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in teknik direktörlük kariyerindeki son durak olacağını duyurdu. 16 yıllık futbolculuk deneyiminin ardından 30 yılını da kulübede geçiren efsane teknik adamın önümüzdeki birkaç yıl içinde futbola veda etme olasılığı hayli yüksek.

Ancak; Real Madrid ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan antrenörün sözleşme yenileme ihtimali de bulunuyor.

Kulübü tarihindeki 14. Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan Ancelotti, La Liga'da 2022/23 sezonunun açılış haftasına girilirken geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi.

Ancelotti emeklilik hakkında neler söyledi?

Il Messaggero'ya konuşan 63 yaşındaki çalıştırıcı son yıllarda teknik direktörlük tarzını değiştirdiğini belirtti.

"Kariyerim boyunca 24 kupa kazandım. Ama gerçek şu ki, bu sayılar benim için bir şey ifade etmiyor."

"Bunları kariyerim bittiğinde düşüneceğim. Şu anda antrenmanlara odaklanıyorum, günlük çalışma rutini hoşuma gidiyor."

"Birkaç yıl öncesine kadar önceliğim taktiklerdi. Şu anda insan ilişkilerine, insanları ve yeni nesli tanımaya daha çok önem veriyorum."

Ancelotti emeklilik planını ise şu sözlerle açıkladı:

"Kariyerimi Real Madrid'de noktalayacağım. Real Madrid'den ayrılınca emekli olacağım."

"Real Madrid futbolun zirvesi. Bu deneyimi yaşadıktan sonra bırakmak mantıklı geliyor."

Ancelotti ne zaman emekli olacak?

Kariyeri boyunca Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Münih gibi dev kulüpleri çalıştıran Ancelotti beş büyük ligde şampiyonluk yaşayan tek kişi.

2013-2015 yılları arasında da Real Madrid'i yöneten Ancelotti, geçen yaz yeniden İspanyol ekibinin başına geçmişti.

İtalyan teknik adamın sözleşmesi 2023/24 sezonunun bitiminde sona erecek. Ancak Ancelotti'nin sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz bilinmiyor.