Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, oyuncularının sağlığının her zaman öncelikli olacağını vurgulayarak Avrupa kulüpleriyle yaşanan gerilimi azaltmaya çalıştı. Brezilya'nın Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde konuşan İtalyan teknik adam, mevcut millî maç döneminin kadroda düzenli yer bulamayan oyuncular için uzun vadeli planlarına girme yolunda son fırsat olduğunu da açıkladı.

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Oyuncu sağlığı ön planda

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin milli takım oyunclarının fiziksel yüküne ilişkin endişelerinin artması üzerine Ancelotti net bir güvence verdi. Deneyimli teknik direktör, Brezilya'nın milli takım maçları sırasında bir oyuncunun sağlığını riske atmayacağını vurguladı. Singapur'da basına konuşan İtalyan teknik direktör, oyuncuların sahada kaç dakika kalacağına ilişkin her kararın kapsamlı verilere dayandığını ve oyuncuları kulüplerine mümkün olan en iyi durumda göndermeyi hedeflediklerini belirtti.

“Öncelik her zaman oyuncunun sağlığıdır. Yüzde 100 hazırsa antrenman yapar. Yüzde 100 hazırsa oynar. Bu konuda kaç dakika oynayacağını da kontrol ediyoruz. Bruno bu hafta rahatsızlığı nedeniyle antrenman yapmadı. Şimdi iyi durumda ve oynayabilir. Ne kadar süre? Bilmiyorum. Değerlendireceğiz. Antrenmanlarda ve maçlarda kat edilen mesafeyi kontrol etmek için elimizde her zaman gerekli tüm bilgiler var. Kulüpler milli takımdan endişe duymamalı. Herkes için öncelik oyuncunun sağlığıdır. Oyuncuyu kulübüne her zaman maçta oynayabilecek durumda ve sakatlanmamış olarak geri göndermek istiyoruz,” dedi Ancelotti, Globonun aktardığına göre.

Deneme dönemi sona eriyor

Ancelotti, sağlıkla ilgili değerlendirmelerin yanı sıra taktik yaklaşımında da önemli bir değişikliğe işaret etti. Son Dünya Kupası'nın ardından görevi devralan teknik direktör, mevcut oyunc havuzundan mümkün olduğunca çok isim değerlendirmek için hazırlık maçlarından yararlandı. Ancak deneme sürecinin hızla sona erdiğini açıkladı. Mart 2027'den itibaren odak, yaklaşan Copa America öncesinde kadro uyumunu sağlamaya ve istikrarlı bir ilk 11 oluşturmaya kayacak.

“Çok yüksek seviyede oyuncularımız var. Bazı pozisyonlarda alternatiflerimiz var, bazılarında biraz daha az, ama zamanımız var. Dünya Kupası sonrasındaki bu dönemin değerlendirmesi son derece olumlu. Değerlendirdiğimiz ancak burada olmayan bazı oyunclar var. Onlar bir sonraki kadroda yer alabilir ama sayıları çok değil. Kadro aşağı yukarı tamamlandı,” dedi.

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Japonya karşısında taktik denemeler

Deneme döneminin sona ermesi yaklaşsa da Singapur'da Japonya'ya karşı oynanacak maçta taktik açıdan dikkat çekici denemeler yapılacak. Ancelotti, Rayan'ı Vinicius Junior, Raphinha ve Estevao'dan oluşan son derece hızlı hücum üçlüsünün hemen arkasında, daha ileri bir orta saha rolünde oynatmayı planlıyor. Ayrıca teknik ekip, orta sahadaki seçeneklerini güçlendirmek için Marlon Gomes'u daha geride, savunma oyuncu önünde görev yapan bir orta saha rolünde değerlendirecek.

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“Bu, bu FIFA dönemi sonunda bitecek bir deneme süreci. Bir sonraki dönemde kadroyu biraz daha daraltacağız. Bu süreç bize genç oyunclar hakkında çok bilgi verdi. Çok yetenekli ve son derece çalışkan genç oyunclarımız olduğunu biliyoruz. Bu da gelecek için bize güven veriyor,” dedi Ancelotti.

Taraftarlara mesaj

Ancelotti, Singapur'daki maçı izlemek için sabahın erken saatlerinde uyanacak olan Brezilyalı taraftarların bağlılığına da değindi. Teknik direktör, taraftarları maçı izlemeye çağırmaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Bunun nedeni olarak da saat farkı ne olursa olsun milli takıma gösterilen eşsiz ve “müthiş” ilgiyi gösterdi. Ancelotti, takımın bu bağlılığa layık bir performans sergileyeceğini ifade etti.

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“Benim bir şey söylememe gerek yok. Taraftarların milli takımı izlemek için sabah çok erken uyandığını biliyorum. Brezilya milli takımı, özellikle Brezilya'da, taraftarlardan müthiş bir ilgi görüyor. Başka ülkelerde taraftarları sabah erken uyanmaya ikna etmem gerekebilir ama Brezilya'da değil. Onlar takıma yakın olmak ve destek vermek istedikleri için izliyor. Milli takım da iyi oynayacak,” dedi Ancelotti.