Carlo Ancelotti’nin teknik direktörlük kariyerinde kazandığı kupalar
La Liga’nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Avrupa’nın beş büyük liginde de şampiyon olmayı başaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
Ancelotti’nin teknik direktörlük kariyerinde kazandığı kupaları GOAL Türkiye olarak derledik:
1995 senesinde İtalya’nın AC Reggiana kulübünün başına geçen Ancelotti, ilk sezonunun sonunda Serie B’de mücadele eden takımını Serie A’ya çıkarttı.
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Bu başarısıyla 1996 senesinde efsane kadrolu Parma’nın başına geçti. Ancelotti ve öğrencileri 1996-96 sezonunda Serie A’yı ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.
1999’da Juventus’un başına geçen deneyimli teknik direktör, iki sezon kaldığı Juventus’ta Serie A şampiyonluğunu çok az puan farkla iki sezonda da kaçırdı. Juventus’la İntertoto kupasını kazandı.
2001 senesinde Fatih Terim’in yerine geldiği Milan’da 2009 senesine kadar teknik direktörlük
kariyerini sürdürdü. 2003 senesinde Şampiyonlar Ligi, 2004 senesinde Serie A şampiyonu oldu.
2006-07 sezonunda ise yeniden Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
2009 senesinde geldiği Premier Lig kulübü Chelsea’de ilk sezonunda FA Community Shield, 2010 senesinde de Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu yaşadı.
2011 yılında göreve başladığı PSG’de bir sezon sonra lig şampiyonluğu elde ederek yılın teknik
direktörü seçildi.
2013’te göreve başladığı Real Madrid'de; FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA
Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası’nı kazandı.
2016’da Bayern Münih'e Guardiola'nın yerine getirilen deneyimli teknik direktör, 2016'da Almanya Süper Kupası’nı, 2017’de ise Bundesliga’yı kazandı.
Son olarak Real Madrid’e tekrar dönen Ancelotti, La Liga’yı bu sezon kazanan isim oldu.
Ancelotti'nin kupa koleksiyonu
Juventus
UEFA Intertoto Kupası: 1999
Milan
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2007
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2003, 2007
UEFA Süper Kupası: 2003, 2007
Kıtalararası Kupa ikinciliği: 2003
Serie A: 2004
Coppa Italia: 2003
Supercoppa Italiana: 2004
Chelsea
Premier League: 2010
FA Cup: 2010
FA Community Shield: 2009
Paris Saint-Germain
Ligue 1: 2012-13
Real Madrid
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2014
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2014
UEFA Süper Kupası: 2014
Copa del Rey: 2014
Bayern Münih
Bundesliga: 2017
DFL-Supercup: 2016
Real Madrid
La Liga: 2022Daha fazla okuma