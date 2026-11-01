Zenit St. Petersburg savunmacısı Douglas Santos, teknik direktör Carlo Ancelotti'den kamuoyu önünde destek görmesine rağmen hiçbir oyuncunun Brezilya millî takımındaki yerini garanti göremeyeceği uyarısında bulundu. Deneyimli sol bek, takım İtalyan teknik adam yönetiminde değişimini sürdürürken kasım ayındaki millî maçlar için açıklanan son Brezilya kadrosuna alındı.

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İlk 11'de forma mücadelesi

32 yaşındaki Santos, Dünya Kupası'nda forma giymiş ve son dönem kadrolarında düzenli olarak yer almış olmasıyla mevcut Brezilya kadrosunun en deneyimli isimlerinden biri. Ancelotti, onu Copa America'ya ve muhtemelen 2030 Dünya Kupası'na giderken takımın çekirdeğinin önemli bir parçası olarak görse de eski Atletico Mineiro oyuncusu kadrodaki yerini garanti saymıyor. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'nın sahip olduğu geniş oyuncu havuzunda hataya yer olmadığının farkında.

Defans oyuncusu Lance'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Böylesine kaliteli oyunculara sahip bir millî takımda rekabet kaçınılmaz. Bunu olumlu görüyorum çünkü gelişmemiz ve her zaman en iyi seviyemize ulaşmaya çalışmamız için bizi motive ediyor. Kulübümde iyi iş çıkarmam, istikrarlı olmam ve millî takımdayken elime geçen her fırsatı değerlendirmem gerektiğini biliyorum. Uluslararası deneyimim var ve bu formayla önemli anlar yaşadım. Ama her kadroya çağrılışımın değerimi göstermek için yeni bir fırsat olduğunu da biliyorum. Takıma katkı sağlamayı sürdürmek ve çalışmamla, performansımla takımda giderek daha fazla yer edinmek istiyorum.”

Olgunluk dönemi

Santos, Avrupa'da geçirdiği dönemin kendisini daha komple bir oyuncuya dönüştürdüğüne inanıyor. Keskin taktiksel farkındalığını fiziksel gücüyle birleştirerek sürekli baskı altında başarılı olabildiğini düşünüyor. Dışarıdan gelen yorumlara odaklanmak yerine, millî takımdaki hedeflerine ulaşmanın yolunun kulüp düzeyinde üstün performans sergilemekten geçtiği görüşünde. Üst düzeyde kabul görmek isteyen herkes için kulübünde istikrarlı performans göstermeyi vazgeçilmez buluyor.

“Hem Avrupa futbolunda edindiğim deneyim hem de millî takımı temsil ederken bulduğum fırsatlar sayesinde kariyerimde bir olgunluk dönemi yaşadığıma inanıyorum. Sürekli gelişmeye, oyunu daha iyi anlamaya ve takımıma yardımcı olmamı sağlayacak bir performans düzeyini korumaya çalışıyorum. Rekabetin yoğun olduğunu ve kimsenin yerinin garanti olmadığını biliyorum. Bu yüzden en önemli şey istikrarlı olmak, fiziksel olarak iyi durumda kalmak ve katkı sağlayabileceğimi sahada göstermek” dedi.

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Yeni neslin takıma katılması

Brezilya'nın içinde bulunduğu dönem, kendini dünya sahnesinde göstermek isteyen yükselen yeteneklerle kendini kanıtlamış yıldızların bir araya gelmesiyle şekilleniyor. Deneyimli bir isim olan Santos, genç yeteneklerin takıma katılmasını kendi konumu için bir tehdit değil, ülkenin ilerlemesi için gerekli bir adım olarak görüyor. Kendini hem forma için mücadele eden bir oyuncu hem de sarı formanın baskısını ilk kez yaşayan gençlere yardımcı olan bir yol gösterici olarak görüyor.

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Santos, “Bu yenilenmeyi çok olumlu görüyorum. Millî takımın her zaman yeni yeteneklere; kaliteli, enerjik ve takımda yer edinmek isteyen oyunculara ihtiyacı var. Biraz daha deneyimli olanlarımız, yaşadıklarımızı paylaşarak, genç oyunculara günlük çalışmalarında yol göstererek ve Brezilya'yı temsil etmeye hazır olmanın önemini anlatarak yardımcı olabiliriz. Aynı zamanda biz de onlardan çok şey öğreniyoruz çünkü her nesil farklı özellikler getiriyor. En önemlisi, herkesin bu fırsatın büyüklüğünü anlaması, birlikte çalışması ve millî takımın büyük başarılar elde etmesine yardımcı olma hedefini paylaşması” dedi

Dünya Kupası'ndaki zor anlardan ders çıkarmak

Brezilya şimdi, 14 Kasım'da Japonya karşılaşmasıyla başlayacak Singapur'daki iki maça odaklanıyor. Asya'nın güçlü ekiplerinden Japonya, son Dünya Kupası'nda zorlu bir rakip olduğunu göstermiş; Brezilya galibiyete ulaşmak için geriden gelmek zorunda kalmıştı. O gergin maçta forma giyen Santos, iyi çalışılmış bir rakip karşısında yeniden zor durumda kalmamak için takımın maçın gidişatını daha iyi yönetmesi ve konsantrasyonunu koruması gerektiğine inanıyor.

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Zenit kaptanı, “Japonya çok organize, tempolu ve bulduğu boşlukları değerlendirebilecek kaliteye sahip bir takım. O maçın ilk yarısında daha fazla zorlandık ama devre arasından sonra oyunumuzu geliştirmeyi başardık. Bu yeni karşılaşmada 90 dakika boyunca konsantrasyonumuzu korumalı, maçın farklı anlarını daha iyi yönetmeli ve özellikle rakip baskıyı artırdığında topla daha sakin oynamalıyız. Bireysel olarak taktiksel konulara her zaman dikkat etmeye, karar verme becerimi geliştirmeye ve hem savunmada hem de oyun kurulumunda katkı sağlamaya çalışıyorum. Hedefimiz, takımın dengesini korumasına yardımcı olmak ve galibiyet için özelliklerimizden yararlanmak” dedi.