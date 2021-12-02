Carlo Ancelotti'nin kızı: Zlatan Ibrahimovic ile babam çok iyi iş çıkarabilirdi

Carlo Ancelotti'nin kızı Katia eğer Napoli'de buluşsalardı Zlatan Ibrahimovic ile babasının Serie A şampiyonluğu için iyi iş çıkaracağını düşünüyor.

Milan'ın 40 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra Milan durağına varmadan Napoli'ye gitme niyetinin olduğunu anlatmıştı.

İsveçli yıldız, PSG'den eski antrenörü Carlo Ancelotti, Napoli'den gönderilince bu niyetinden vazgeçtiğini söyledi.

Carlo Ancelotti'nin kızı Katia Ancelotti ne söyledi?

Radio Kiss Kiss Napoli'ye konuşan Katia Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

"Ibrahimovic'in açıklamalarını okudum. Babam Napoli'ye kazanmak için gelmişti ama bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor.

Napoli'de şampiyonluk yaşamak harika olurdu. Ibrahimovic ile babamın harika bir ilişkisi var. Zlatan'ı tanıyan herkes onun çok mütevazı bir insan olduğunu bilir."

"Babam için gerçekten yazık oldu çünkü çok iyi bir iş çıkarabilirlerdi. Kasım ayı korkunç geçti."

"Şimdi Madrid'de olduğu için mutluyum ama Napoli'nin şampiyonluk yaşamasını umuyorum.

Bu şehirden ayrılırken birçok problem yaşadık. Kısa ama yoğun bir yıldı ve bu şehri kendi evim gibi görüyorum."

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

Zlatan Ibrahimovic, Corriere della Sera ile yaptığı röportajda şunları söyledi:

"Amerika'dan sıkıldım. Futbolu bırakacağımı sandım. Daha sonra Diego Armando Maradona ile ilgili bir belgesel izledim.

Napoli inanılmazdı, çılgın taraftarlar, harila bir atmosfer. Mino Raiola'yı arayıp, "Napoli'yi ara, gidiyorum." dedim. "Emin misin?" dedi. "Evet, Napoli'ye gidiyorum. Bu benim meydan okumam olacak. Her pazar 80 bin kişi stada gelecek ve Maradona gibi İtalya şampiyonluğunu kazanacağım. Kulüple konuşuruz, pazarlık yaparız." dedim.

"Teknik direktör Carlo Ancelotti'ydi, onu Paris'ten tanıyorum. Neredeyse her gün konuşuyoruz ve bana nasıl oynayacağımı zaten her gün söylüyor."

"Ardından Ancelotti kovuldu. İçimde kötü bir his vardı, bu iyiye işaret değildi ve başka bir takıma gitmeye karar verdim. Milan'a dönüşüm bu şekilde doğdu. Sözleşme değil, meydan okumaydı."