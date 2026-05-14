Carlo Ancelotti, milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili önemli bir haber verdi: "Teşekkürler, Brezilya"

Carlo Ancelotti, Brezilya milli takım teknik direktörlüğü sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. Brezilya Futbol Federasyonu bu haberi Perşembe günü duyurdu.

Ancelotti, "Brezilya'daki göreve bir yıl önce başladım" dedi. "İlk andan itibaren futbolun bu ülke için ne anlama geldiğini anladım. Bir yıl boyunca Brezilya milli takımını yeniden dünya zirvesine taşımak için çalıştık. Ancak CBF ve ben daha fazlasını istiyoruz."

“Daha fazla zafer, daha fazla zaman, daha fazla çalışma. Dört yıl daha birlikte çalışacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2030 Dünya Kupası’na kadar birlikte devam edeceğiz. CBF’ye güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Sıcak karşılamanız ve tüm sevginiz için teşekkürler Brezilya.”

Sözleşme uzatması büyük bir sürpriz olmadı. Şubat ayında The Athletic, 66 yaşındaki İtalyan teknik adamın, önümüzdeki Dünya Kupası'nın ardından sona erecek olan sözleşmesini uzatmak üzere olduğunu bildirmişti.

Ancelotti, hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle Dorival Júnior'un görevden alınmasının ardından, Mayıs 2025'te beş kez dünya şampiyonu olan takımın teknik direktörü olmuştu. O dönemde takım, Dünya Kupası eleme grubunda Uruguay, Ekvador ve ezeli rakibi Arjantin'in ardından dördüncü sıradaydı.

Ancelotti'nin gelişi, grubun sıralamasını iyileştiremedi. Hatta daha da kötüsü: Brezilya, eleme turnuvasında ülke tarihinin en düşük sıralaması olan beşinci sırada yer aldı. Ancelotti, şu ana kadar Brezilya'nın başında toplam on maça çıktı: beş galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet.

Dünya Kupası'nda Brezilya, İskoçya, Haiti ve Afrika Kupası finalisti Fas ile aynı grupta yer alıyor. Bu grubun kaderi, Hollanda'nın bulunduğu F Grubu ile doğrudan bağlantılı. Grup birincisi olması halinde Hollanda milli takımı, C Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak. Hollanda ikinci olursa, C Grubu'nun birincisiyle oynayacak.