İtalyan hoca ile Alman menajer, Liverpool'da sevgi dolu yıllar geçirmiş.

NE OLDU? Klopp ve Ancelotti, birbirlerinin menajerlik yeteneklerine iltifatlar yaparak medya aracılığıyla uzun uzun karşılıklı saygılarını ilettiler.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçından önce İtalyan hoca, Everton'da geçirdiği süre boyunca Kırmızılar'ın menajerinden birçok sürpriz hediyeler aldığını ifade etti.

NE SÖYLEDİLER: Ancelotti, Sky Sports Italia'ya verdiği röportajda Klopp hakkında şöyle konuştu:

"İyi bir ilişkimiz var, pandemi sırasında Liverpool'da birlikte bir buçuk yıl geçirdik.

"Mesajlaştık ve bana hediyeler verdi, bu doğru. O, çok sevilen bir insan."

Hediyenin ne olduğu sorulan Ancelotti, "Bir elektronik sigara" yanıtını verdi.

BÜYÜK RESİM: Liverpool ve Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Salı gecesi Anfield'da karşı karşıya gelecek ve iki taraf, son beş yılda beşinci kez kozlarını paylaşacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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ANCELOTTI İÇİN SIRADA NE VAR? İtalyan hoca, sezon sonunda koleksiyonuna bir Şampiyonlar Ligi madalyası daha eklemeyi umuyor.