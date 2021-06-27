Carlo Ancelotti, Kylian Mbappe veya Erling Haaland dışında büyük transfer olmamasını kabul etti

Pandeminin getirdiği ekonomik problemlerle boğuşan Real Madrid, Kylian Mbappe ya da Erling Haaland'ı alamazsa farklı bir yıldız takviyesi yapmayacak.

İspanyol basını Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi oturtan Real Madrid'in, İtalyan teknik direktörü göreve gelmeden önce transfer planlamasına dair bilgilendirdiğini öne sürdü. Marca'da yer alan habere göre Ancelotti, Kylian Mbappe ya da Erling Haaland dışında büyük bir transfer yapılmayacağını biliyor.

Takımının mevcut kalitesinden memnun olan Ancelotti'nin bu durumu kabul ettiği ve Mbappe ya da Haaland'ın takıma katılmaması halinde yola elindeki oyuncularla devam etme konusunda istekli olduğu belirtildi. Marca'ya göre Sergio Ramos'un takımdan ayrılması konusunda da karar hakkı bulunmayan Ancelotti bu duruma da karışmadı.

İlk 11'de fazla değişiklik olmayacak

Mariano, Jovic, Ceballos ve Brahim Diaz gibi oyuncuları potansiyellerine ulaştırma konusunda elini taşın altına koyacak olan Ancelotti buna rağmen taraftarların yıldız oyuncu beklentisini de anlayışla karşılarken, transferlerin gerçekleşmesi halinde Mbappe ve Haaland ikilisinden birini de takıma dahil etmenin yollarını arayacak.

İlk 11'de önceki sezonlara göre çok büyük bir değişim yapmayı planlamayan Ancelotti, Martin Odegaard'ı rotasyonun bir parçası yapmayı planlarken, uzun yıllardır Real Madrid formasını giyen Casemiro, Modric, Kroos ve Benzema dörtlüsü önümüzdeki sezonda da İtalyan teknik direktörün öncelikli tercihleri olacak gibi görünüyor.

Daha fazla okuma