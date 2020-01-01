Carlo Ancelotti: Klopp, mükemmel bir makine yarattı
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Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp'a övgüler yağdırdı.
Liverpool, Manchester City'nin Chelsea'ye kaybetmesiyle 2019-2020 sezonu Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.
Ancelotti, Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, şampiyonluğun mimarlarından Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a olan hayranlığını dile getirdi:
"Klopp'la iyi bir ilişkim var. Geçen hafta şampiyonluk için onu tebrik etmiştim. Bu başarının mimarı Klopp'tur. Yalnızca Premier Lig şampiyonluğunda değil. Bu takıma geldiğinden beri başardıkları her şeyin mimarı o oldu. Sadece sabrederek mükemmel bir makine yarattı."
Daha önce Chelsea'yi de çalıştıran Ancelotti, Maviler'in başındaki ilk sezonunda Premier Lig'i kazanmıştı.