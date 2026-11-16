Carlo Ancelotti, kırmızı kart tartışmasının ardından cezalı Raphinha'nın Barcelona'ya erken dönmeyi neden REDDETTİĞİNİ açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Raphinha, yaklaşan maçta oynamasını engelleyen cezasına rağmen Brezilya Millî Takımı ile kalmayı seçerek şaşkınlık yarattı. Birçok kişi kanat oyuncusunun Katalonya'ya erken dönmesini beklerken Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti duruma açıklık getirdi.

Reklam

Kırmızı kart nedeniyle Raphinha Singapur'da forma giyemeyecek

Barcelona'nın forveti, Brezilya'nın Japonya'ya 3-2 yenildiği son hazırlık maçında gördüğü sıra dışı kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Oyundan alınmış olan Raphinha, Tatsuhiro Sakamoto'nun 91. dakikadaki galibiyet golünün ardından hakem kararlarına öfkeyle itiraz ettiği için maçın son anlarında yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Eski Leeds kanat oyuncusu, tepkisi için daha sonra özür dilese de hakem yönetiminin yetersiz olduğunu savundu. Cezası nedeniyle salı günü Singapur ile oynanacak kasım ayının son hazırlık maçında forma giyemeyecek olan Raphinha, Hansi Flick'in Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki kadrosuna katılmak üzere erken dönmemeyi tercih etti.

Ancelotti'den kaptanın takıma bağlılığına övgü

Singapur maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Ancelotti, Raphinha'nın takımdaki durumuna ilişkin söylentileri giderdi. İtalyan teknik direktör, oyuncunun takımla kalma kararını tamamen kendisinin verdiğini vurguladı.

"Raphinha millî takıma büyük bir sevgi gösterdi," diyen Ancelotti, SPORT tarafından aktarılan açıklamasında şöyle devam etti: "Kırmızı kart gördü ama takımla birlikte olmak istedi. Bu, takımın, özellikle de onun gibi liderlerin oluşturduğu grubun çok sağlıklı olduğuna dair çok önemli bir işaret."

Reklam Reklam

Ancelotti'den Romario'ya yanıt

Japonya yenilgisi Brezilya'da yoğun eleştirilere yol açarken 1994 Dünya Kupası şampiyonu Romario, Ancelotti'nin görevden alınması için açıkça çağrıda bulundu . İtalyan teknik direktörün Brezilya'yı yönetme becerisini sorgulayan ve CBF başkanını harekete geçmeye çağıran eski forvet, sosyal medyada "Ancelotti, artık yeter! Bavullarını topla ve git!" diye yazdı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 08:00 VIL

Ancelotti, basın toplantısında eleştiriden kaçınmayarak efsanevi forvete ironik bir yanıt verdi: "Herkesin ifade özgürlüğü var. Demokratik bir ülkede herkesin bir görüşü olabilir. Herkes gibi Romario'nun da bir görüşü var. Görüş sahibi olmak bir hak. Bana göre yalan, doğru ya da saçma şeyler söyleyebilir. Gerçek şu ki Romario çok konuşuyor ve bu da onun hakkı."

Villarreal maçı öncesinde Katalonya'ya dönüş

Raphinha, salı günü Singapur ile oynanacak hazırlık maçının hemen ardından İspanya'ya dönecek. Bu takvim, Barcelona pazar günü Camp Nou'da Villarreal karşısında lig maçlarına dönmeden önce kanat oyuncusuna uzun yolculuğun ardından toparlanması için birkaç gün tanıyacak. Raphinha böylece millî takımdaki hayal kırıklığını geride bırakmak için hemen bir fırsat bulacak.