Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü Singapur'da Japonya ile oynanacak milli hazırlık maçında kaptanlık pazubandını Barcelona forveti Raphinha'ya verdi. Takımın düzenli kaptanı Marquinhos'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasının ardından 29 yaşındaki oyuncu, Vinicius Jr ve Bruno Guimaraes'in önünde tercih edildi.

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Katalan yıldız liderlik görevini üstleniyor

MARCA'ya göre Ancelotti, Paris Saint-Germain savunmacısı Marquinhos'un Şampiyonlar Ligi'nde Katalan devi karşısında kas sakatlığı yaşamasının ardından Singapur Ulusal Stadyumu'nda Brezilya'ya kaptanlık etme görevini Raphinha'ya verdi. Takımın kaptanlığını ilk kez yapmayacak olsa da bu tercih, hücum oyuncusunun kulübünde ve millî takımda artan etkisinin karşılığı. Son antrenmanlar, 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak maça ilk 11'de başlayacağını gösteriyor.

Kaptanlık pazubendi kararında mevcut hiyerarşi belirleyici oldu

Birinci kaptanından yoksun kalan eski Real Madrid teknik direktörü ve ekibi, Guimaraes ile Vinicius'un yanı sıra Gabriel Magalhaes'i de içeren çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Pazubendin kadrodaki oyuncular arasında dönüşümlü olarak kullanılması da gündeme gelse de İtalyan teknik adam, sonuçta önceki millî maç döneminde belirlenen sıralamayı korumayı seçti.

İspanyol yayın organına göre sıradaki isim Newcastle United orta saha oyuncusu Guimaraes. Barcelona'nın kanat oyuncusu sahada olmadığında kaptanlık görevini o üstlenecek. Raphinha'nın seçilmesi, sakatlık sorunlarına rağmen bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol attığı İspanya'da Hansi Flick yönetimindeki takımın soyunma odasında tecrübeli bir figür olmasını da yansıtıyor.

Kulüp yetkilileri millî takımdaki maç yükünü takip ediyor

Kanat oyuncusu son millî arada hafif bir sakatlık yaşadığı için Barcelona'daki yöneticiler, önümüzdeki günlerde sahada kalacağı süreyi yakından takip edecek. İlk planlara göre yeni kaptan her iki maça da ilk 11'de başlayacak ancak maç yükünü yönetmek amacıyla ikisinde de 90 dakika sahada kalması beklenmiyor.

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Bu kasım ayındaki seyahat, Güney Amerikalıların 2014 ve 2019'daki ziyaretlerinin ardından Asya ülkesine üçüncü gidişi olacak. Maçlara, 30 Haziran 2014'te açılan 55 bin seyirci kapasiteli stat ev sahipliği yapacak. Dunga yönetimindeki ilk ziyarette, 14 Ekim 2014'te, Pekin'de Arjantin'i 2-1 yenmelerinden kısa süre sonra Neymar, Japonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyette dört golün tamamını atmıştı. Beş yıl sonra ise Senegal ve Nijerya ile üst üste oynanan ve 1-1 biten maçlarda golleri sırasıyla Roberto Firmino ve Casemiro kaydetmişti.

Asya turuyla takvim yılı sona erecek

Brezilya, cumartesi günü Japonya ile karşılaştıktan sonra 2026 takvimini 17 Kasım Salı günü aynı statta ev sahibi Singapur'a karşı oynayacağı maçla tamamlayacak. Dört takımlı seride yer alan Paraguay da cuma günü ev sahibi ülkeyle, gelecek salı ise Japonya ile karşılaşacak. Flick'in ekibi bu ayın ilerleyen günlerinde lig ve Avrupa mücadelesine yeniden başlayacağı için Raphinha'nın İspanya'ya sakatlanmadan dönmesi büyük önem taşıyor.