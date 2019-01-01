Carlo Ancelotti: Hamsik gitmek istiyorsa bizim üstümüze düşen onun mutlu olmasını sağlamak

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kaptan Marek Hamsik'in Çin'e transferi konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Tecrübeli teknik direktör Slovak yıldızın Çin ekiplerinden Dalian Yifang ile görüşme halinde olduğunu ve transferin yakın zamanda gerçekleşebileceğini belirtti.

Gelen teklifi Marek Hamsik ile birlikte değerlendirdiklerini vurgulayan Carlo Ancelotti, ''Hamsik bu takımda tarih yazdı kulübün saygısını sonuna kadar hak etti. Pazarlıklar sürüyor. Gitmek istiyorsa bizim üstümüze düşen görev onun mutlu olmasını sağlamak.'' diye konuştu.

2007'de Brescia'dan transfer edilen 31 yaşındaki Slovak yıldız, Napoli tarihinin en fazla maça çıkan ve en çok gol atan ismi konumunda yer alıyor.